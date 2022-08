"Li Menati" il libro di Nandu Popu che racconta uno spaccato di vita nel Salento

TORCHIAROLO - È per sabato 3 settembre alle 19,30 l’appuntamento per la presentazione del libro di Nandu Popu (Fernando Blasi) componente del gruppo musicale dei Sud Sound System; un’iniziativa promossa dalla Pro Loco “Turchellis” di Torchiarolo presso Mivà in Piazza Grande a Lendinuso marina di Torchiarolo.

“Li Menati “nel Salento sono i reietti, letteralmente gente da buttare, da evitare - si legge – raramente però finiscono in discarica e anzi, affondano le loro radici nel territorio rendendolo marcio e inospitale”. Un racconto onirico del passato remoto ed una lente d’ingrandimento su quello recente; uno spaccato di vita vissuta ed un immaginario su altre vite, proiettate in altri tempi ma nello stesso spazio, quello spazio deturpato, violato e depredato fino a giungere completamente compromesso e privato della sua bellezza naturale fino ai giorni nostri. Solo gli occhi attenti di chi il Salento lo racconta da decenni, con testi di canzoni che invitano all’amore verso un territorio bistrattato, potevano compiere un viaggio così ampio nel tempo e raccogliere sapientemente tutto in un libro “Li Menati – Persi tra i semi del passato”. L’ultimo lavoro letterario di Nandu Popu al secolo Francesco Blasi, frontman dei Sud Sound System, edito da Radici Future è inserito nel percorso estivo di Legalitria il festival che nell’edizione autunnale avrà raggiunto il quinto anno di vita e che propone il più importante progetto di lettura italiano contro la devianza e contro la criminalità.

E di criminalità e devianze a Casalabate, marina a nord di Lecce con l’influenza della vicina costa Brindisina, si è vissuto a lungo, come racconta l’autore tra le pagine intrise di amarezza anche contro la rassegnazione di chi in quegli anni, a cavallo tra gli ‘80 e i ’90, viveva succube delle azioni de “li menati”.

Un libro che racconta uno spaccato di storia recente e che invita alla riflessione: saper riconoscersi per senso di appartenenza e di identità in un territorio è determinante per il contesto che si crea e per la società che si sviluppa; lasciarsi vivere, al contrario genera storture. Il secondo lavoro letterario di Nandu Popu ha già scalato diverse classifiche tra cui quella dei libri più venduti online ed è stato presentato anche in alcune tappe del tour estivo Legalitria 2022. Dialogherà con l’autore Cristina Pede, giornalista di Nuovo Quotidiano di Puglia.