SAN VITO DEI NORMANNI - Varata lo scorso mese, in occasione della Giornata mondiale del Libro, l’iniziativa “Liber… a mente – Giornate da ricordare e da sfogliare” torna ad animare la Galleria della Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” di San Vito dei Normanni.

Due distinte mostre si succederanno nelle prossime settimane: la prima, in occasione della festa dell’Europa, la seconda in occasione dell’anniversario della strage di Capaci.

Da lunedì 9 a martedì 17 maggio saranno in mostra pubblicazioni che riguardano l’Europa, in occasione della Giornata dell’Europa che si festeggia il 9 maggio.

Poi, dal 23 al 31 maggio, in mostra libri che parlano di Falcone, Borsellino e della lotta alla mafia, per ricordare ciò che avvenne il 23 maggio di 30 anni fa in Sicilia.

“Giornate da ricordare e da sfogliare”, suggerimenti di lettura, occasioni per riflettere: tutto questo è “Liber.. a mente”, un’esposizione di libri promossa dalla Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII”, realizzata dai volontari e dalle operatrici del Servizio Civile Universale e fruibile nei consueti orari di apertura della struttura ubicata nell’ex Convento dei Domenicani, in via Mazzini (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dal martedì al venerdì anche dalle 16 alle 19).

Per tutto il mese di maggio, inoltre, prosegue l’iniziativa “Baratto culturale”: chiunque può donare un libro alla Biblioteca ricevendone in cambio un altro, da scegliere tra quelli presenti nella “Vetrina dei doppi”.