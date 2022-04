Libera Azione: passi di libertà e gesti di liberazione a Torre Guaceto

BRINDISI - Un weekend dedicato a liberarsi, librarsi, equilibrarsi dedicando del tempo al cammino ed alla conoscenza, ma anche a regalare piccoli gesti buoni alla natura perfetta di Torre Guaceto.

Tre giorni di scoperta ed emozioni, tra escursioni e laboratori, accompagnati dalle guide Thalassia in un programma di attività patrocinato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, per scoprire tutta la magia di questo angolo protetto di mondo!



Ogni percorso prevedrà un momento dedicato al clean up, in un filo invisibile con l'evento Libera Torre Guaceto , evento di sensibilizzazione e pulizia delle spiagge interne della Riserva.



Di seguito il programma delle attività:

Sabato 23 Aprile

ore 10.00 Family trek Percorso per grandi e bambini alla scoperta di Torre Guaceto

ore 16.00 MicroEsplorazioni Escursione per bambini alla scoperta degli insetti e dei fiori di primavera!

Domenica 24 Aprile

ore 9.00 BiodiversiTrek Trekking alla scoperta della Biodiversità della Riserva Naturale

ore 10.00 Archeowalking In cammino alla scoperta della Storia e dell’archeologia di Torre Guaceto

ore 10.30 Family trek Percorso per grandi e bambini alla scoperta di Torre Guaceto

Lunedì 25 Aprile

ore 9.00 BiodiversiTrek Trekking alla scoperta della Biodiversità della Riserva Naturale, con pranzo a sacco lungo il cammino

ore 9.30 e 15.00 Giro Giro Torre Escursione al cuore della Riserva DI Torre Guaceto con visita alla Torre

ore 10.00 e 10.30 Family trek Percorso per grandi e bambini alla scoperta di Torre Guaceto

Scopri i dettagli dei singoli percorsi qui: https://torreguaceto.azurewebsites.net/

Foto: https://photos.app.goo.gl/UNhyctEMScDcTXJb7

I percorsi saranno guidati da una delle guide turistiche e ambientali esperte e qualificate della Cooperativa Thalassia, che sapranno segnare il cammino, garantire la sicurezza e raccontare l’anima nascosta di un luogo magico, passo dopo passo.

Le attività escursionistiche saranno eseguite nel rispetto dell'attuale normativa di sicurezza Covid19.

Non è consentito l’ingresso alla Riserva Naturale con animali da compagnia e, in generale, si richiede il rispetto delle regole del luogo.

