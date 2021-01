Libri illustrati a domicilio per i bambini: prenotazione via WhatsApp

"Una città per sognare”, l'iniziativa culturale del Comune di Francavilla Fontana, riconosciuta anche per il 2022 "Cttà che legge"

FRANCAVILLA FONTANA - L’emergenza sanitaria ha privato i bambini anche dei momenti di intrattenimento di tipo culturale che, oltre a fornire momenti di socializzazione, hanno un importante funzione in chiave formativa. Per colmare il vuoto generato dalla situazione epidemiologica l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e il Circolo Arciragazzi Le radici e le Ali hanno lanciato nelle scorse settimane l’iniziativa “Storie a domicilio”.

Il progetto, che prosegue nel lavoro avviato la scorsa estate con “Una città per sognare”, mette gratuitamente a disposizione di bambine e bambini una selezione di libri illustrati che possono essere richiesti in prestito in qualsiasi momento. La prenotazione del volume, che sarà consegnato e successivamente ritirato a domicilio, potrà essere effettuata con un semplice messaggio WhatsApp al numero 3477361740.

“L’idea di storie a domicilio è la dimostrazione che possiamo continuare a promuovere la lettura anche in piena emergenza, contrastando allo stesso tempo la povertà educativa – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – ogni giorno i volontari dell’Arciragazzi Le Radici e le Ali consegnano decine di volumi donando storie e contenuti non digitali ai nostri piccoli concittadini che possono condividere delle esperienze diverse con i genitori. Francavilla Fontana anche nel 2021 è stata riconosciuta “Città che Legge” ed è importante tenere viva l’attenzione sui libri e sulla lettura anche in questo periodo in cui dobbiamo rinunciare agli incontri pubblici. Con questa iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, auspichiamo di incentivare la lettura nei bambini nella convinzione che un bambino che legge sarà un cittadino più consapevole.”