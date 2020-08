“Lilla Music Fest” tra gli eventi estivi francavillesi

FRANCAVILLA FONTANA - L’Associazione di Promozione Sociale “Il Circo della Farfalla” organizza, in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana, Zarac e altre realtà del territorio, il Lilla Music Fest. Una rassegna di musica dal vivo, e non solo, che si terrà nei giorni 23 e 30 agosto 2020 presso l’Anfiteatro della Villa Comunale “P. Palumbo” in Viale Lilla, nel contesto del cartellone eventi “Let’s Estate 2020”.

Il primo appuntamento, domenica 23 agosto, è dedicato alla psichedelia, al cantautorato e alle altre sfumature del Rock pugliese. Korinna, Adriano Saponaro, Narko’$, Smellinote, è il mix di artisti francavillesi che precederà sul palco i tarantini Elius Inferno & The Magic Octagram. Prima che la musica abbia inizio sul palco, il pomeriggio prevede stage all’aperto di Ballo Caraibico e di Fotografia all’aperto, ma anche una seduta di Bagno Armonico per chi avrà voglia di farsi rilassare dalle vibrazioni delle campane tibetane.

Ingresso gratuito con numero di posti limitati.