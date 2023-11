"Il linguaggio degli animali di Italo Calvino": appuntamento a Fasano

FASANO - Prosegue il cartellone di eventi culturali del progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano", promosso dal Comune di Fasano, con il sostegno del ministero del Turismo, della Regione Puglia e dello Zoosafari di Fasano. L'associazione Euforica, ideatrice del progetto, presenta il nuovo evento intitolato "Il linguaggio degli animali di Italo Calvino"; l'iniziativa, a ingresso libero, si terrà venerdì 3 novembre alle 19.30, nella suggestiva cornice del novecentesco Palazzo Pezzolla a Fasano (via Fogazzaro, 4).

Nelle diverse sale del palazzo, sede del Comitato Giugno Fasanese "La Scamiciata", andrà in scena la lettura animata di alcune delle fiabe, tratte dall'opera "Fiabe Italiane" del celebre scrittore del secondo Novecento, con protagonisti gli animali; ad alternarsi, la voce narrante dell'attore e performer Marco Bellocchio e dell'attrice e costumista Annalisa Milanese; ad accompagnare le performance l'intrattenimento musicale del Trio Polifonia, un terzetto d'archi composto da Roberto Rizzi (1° violino), Mirella Rex (2° violino) e Giacomo Battista (viola).

Il progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano", finalizzato a celebrare il secondo parco faunistico più grande d'Europa a cui è legato indissolubilmente il nome della città, porterà a Fasano un evento unico nel suo genere, in vista del prossimo Natale, che prevede l'installazione nel centro storico di più di 50 opere artistiche luminose e giganti raffiguranti le principali specie animali ospitate dallo ZooSafari.

Sempre nell'ambito del progetto, sulle principali chiese del centro storico di Fasano, è possibile ammirare, fino al 13 febbraio 2024, le proiezioni di opere di arte sacra legate al mondo degli animali.