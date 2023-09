Lino Patruno ospite della rassegna culturale "Una Piazza di Libri" a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Sarà presentato venerdì 15 Settembre alle 19 presso Piazza Caduti di Nassiriya (ex Largo Chiesa Vecchia) a Villa Castelli (Br) il libro di Lino Patruno "Imparate dal Sud" edito da Magenes. L'evento sarà inserito nella rassegna culturale "Una Piazza di Libri" organizzata dall'Associazione di Promozione Sociale "Villa Castelli On Line".

"Si può avere la sfacciataggine di dire che bisogna imparare dal Sud? Sì. Perché l’Italia deve prendere lezioni dalla incredibile capacità del Sud di fare il più col meno, di crescere nonostante tutto: un Sud sorprendentemente ad alta tecnologia con aziende che si fanno strada nel mondo, con personaggi da copertina e con primati misconosciuti. E con uno stile di vita altrove tanto perduto e tanto ricercato: il Sud sta vincendo perché è rimasto Sud, e questo libro è un viaggio attraverso tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. È un viaggio nella resistenza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema. La scoperta di come ci voglia più Sud, non meno".

Laureato in Economia con indirizzo sociologico, Lino Patruno ha diretto La Gazzetta del Mezzogiorno per 13 anni, essendone ora ancora editorialista, autore di una rubrica settimanale e di articoli vari. Ha coordinato e diretto per anni l’emittente televisiva Antenna Sud collegata al giornale. Ha partecipato come opinionista a decine di programmi televisivi della Rai e delle maggiori emittenti nazionali, essendo attualmente critico letterario per il programma Milleunlibro di Gigi Marzullo (Rai1).