Lo spettacolo di Gioele Dix al teatro comunale di Mesagne

MESAGNE - Secondo appuntamento con la Stagione teatrale promossa dalla Città di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, giovedì 12 gennaio alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “La corsa dietro il vento - Dino Buzzati o l’incanto del mondo”.

Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall’alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili da salvare? Da questo affascinante spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Gioele Dix. Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettacolo attinge dal ricchissimo forziere di racconti del grande scrittore bellunese – tra cui le celebri raccolte “Sessanta racconti”, “Il colombre” e “In quel preciso momento” – e compone un mosaico di personaggi intriso delle più svariate vicende umane. Il racconto è un inedito viaggio grazie al quale il noto attore milanese - che condividerà il palcoscenico con la giovane e talentuosa Valentina Cardinali - parla (anche) di sé con l’ironia e il gusto del paradosso al quale ha abituato il suo pubblico.

Info: Teatro comunale via Federico II di Svevia 339.1338519 – 0831.362885; ufficio Cultura via Castello, 10 tel. 0831.732245; www.teatropubblicopugliese.it.

I biglietti potranno essere acquistati anche online su Vivaticket.