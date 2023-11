Luigi De Luca presenta il libro sull’industria culturale; il ricavato in beneficenza

BRINDISI - Martedì 28 novembre alle ore 18 il foyer del teatro “Giuseppe Verdi” di Brindisi ospiterà la presentazione del libro La cultura non basta di Luigi De Luca, appena uscito per Edizioni dell'Asino, casa editrice coordinata da Goffredo Fofi. L’autore, dopo gli studi in semiologia a Bologna, sceglie di tornare in Puglia dove approda alla carriera pubblica. Si è occupato di teatro, cinema, musei, biblioteche e cooperazione euro-mediterranea. La gestione del patrimonio culturale in una prospettiva di cooperazione territoriale è il campo nel quale si colloca il suo impegno attuale.

Si tratta di un libro contro l’industria della cultura per un’arte capace di fare comunità. In questa prospettiva il teatro riveste un ruolo centrale. Come scrive ancora De Luca «l’eterno e immateriale presente, al quale ci condannano la civiltà delle immagini e la simultaneità della cultura digitale, ha bisogno del teatro come esercizio di memoria collettiva ed esperienza fisica e della vicinanza dell’altro, elementi imprescindibili della vita». Un rimando possibile, nel senso indicato da De Luca, è già nell’attività dell’Odin teatret diretto da Eugenio Barba. Questo incontro ha di conseguenza come obiettivo una riflessione profonda sull'industria culturale, la forza delle comunità e i bisogni dell'essere umano, riproponendo un forte ruolo della cultura nel progettare una visione di città dialogante e protagonista del proprio sviluppo socio-economico e turistico. Ritorna qui un esplicito riferimento a Gilles Deleuze, che, di fronte all’avvento inesorabile delle società di controllo, il cui strumento principale è il marketing e l’obiettivo è la modulazione delle soggettività nella transizione economico-politica, «non è il caso di avere paura, né di sperare, ma bisogna cercare nuove armi».

In occasione della presentazione del testo, dialogheranno con l'autore il sindaco Giuseppe Marchionna e il sociologo e operatore culturale Emanuele Amoruso. Introdurrà l’incontro Giuseppe Marella della Società di Storia Patria per la Puglia.

Il ricavato della vendita del libro è destinato all’onlus Huipalas che a Kijiji, in Kenia, coltiva il sogno di una comunità per l’arte e la cultura.