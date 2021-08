“Made in Brindisi”: David&Maceo”, omaggio a due giganti del sax moderno

BRINDISI - Torna la musica di «Made in Brindisi», la rassegna organizzata dagli artisti della città, promossa e sostenuta dall’Amministrazione comunale. Venerdì 27 agosto - inizio ore 21.30 - approda in piazza Sottile-De Falco a Brindisi il concerto dal titolo «David&Maceo»: protagonista un quintetto formato da Giuseppe Albertini al sax alto, Cosimo Romano al basso, Cristian Martina alla batteria, Massimo Dastore alla chitarra e Michele Maggio alle tastiere. Un omaggio a due grandi del sax moderno: David Sanborn e Maceo Parker. Due stili differenti, funky Sanborn e soul Parker, ma con in comune la capacità di ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonismo nella storia della musica.

David Sanborn è un leggendario sassofonista che ha avuto un grande impatto sulla musica di oggi: dai toni morbidi di Young Americans di David Bowie, ai suoi 26 album di successo, ai sei Grammy vinti grazie alla infinita e inconfondibile creatività musicale. Giunto alla musica e al sassofono su suggerimento dei medici, per migliorare la respirazione dopo aver contratto la poliomielite, Sanborn è attivo come professionista dalla fine dei Sessanta. A dispetto della sua musica più nota e di facile approccio (d’altra parte ha ufficialmente rifiutato il termine smooth jazz, cioè il jazz “leggero” e di sottofondo), ha studiato con esponenti dell’avanguardia come Roscoe Mitchell e Julius Hemphill, ha collaborato con il collega di strumento Tim Berne, mentre nel suo disco Another Hand del 1991 è attorniato da interpreti come Bill Frisell, Charlie Haden, Marc Ribot, Jack DeJohnette. L’album Taking off del 1975 ha rappresentato il trampolino di lancio per una carriera di grande successo commerciale e collaborazioni con stars del pop come Paul Simon, il già citato David Bowie, Steve Wonder e Steely Dan.

Maceo Parker è un’icona del soul-sax. Il suo sassofono contralto - ma anche la sua voce - è un fiume in piena che non smette di mettersi in gioco e sfociare nel mare delle contaminazioni. L’artista ha militato al fianco di “Mr. Dynamite” in più occasioni, contribuendo a pietre miliari della musica nera come Papa’s Got A Brand New Bag e Cold Sweat, formando con l’altro sassofonista Pee Wee Ellis e il trombonista Fred Wesley una formidabile sezione fiati, battezzata JB’s Horns. A partire dalla collaborazione con James Brown, il suo stile al sassofono lo ha distinto con chiarezza da qualsiasi sonorità mainstream: originale, preciso e senza sovrastrutture. Oltre alla collaborazione con Brown, meritano menzione anche quella con George Clinton e quella con Prince, durata a lungo. Dai Novanta Maceo Parker ha improntato la sua crescita sulla carriera solista, affermandosi come uno degli artisti più apprezzati dal vivo a livello mondiale. Ma nell’arco della sua brillante carriera ha anche collaborato con Ray Charles, Keith Richards dei Rolling Stones, con i cantautori James Taylor e con i Red Hot Chili Peppers.

A partire dal 6 agosto 2021, la partecipazione agli spettacoli, anche all’aperto, è subordinata al possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass), DL 23 luglio 2021, n. 105. L’osservanza delle misure per il contenimento e diffusione del contagio da Covid-19 è finalizzata a garantire la salute e la sicurezza di artisti e spettatori. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni su come ottenere la certificazione verde Covid-19 consultare la pagina:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.