Mario Salvi in concerto a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Venerdì 15 dicembre alle 21 Retroscena a Ceglie Messapica ospita il concerto di Mario Salvi, tra i più noti interpreti italiani dell’organetto - fisarmonica diatonica.

L’artista sarà accompagnato da Antonio Palmisano ai tamburi a cornice, Francesco Salonna al basso elettrico e Rocco Solito alla chitarra.

Tra i numerosi musicisti e gruppi di matrice popolare con cui Mario Salvi ha avuto modo di collaborare, vi sono: Ambrogio Sparagna, Riccardo Tesi, Roberto Tombesi, “Ciuma” (S. Delvecchio), Luciano Gaetani, Raffaele Inserra, Nando Citarella, Carlo Rizzo, Stefano Tavernese, Gisella Di Palermo, Giampiero Mazzone, Luciano Orologi, Viola Buzzi, Tarantula Rubra, Arnaldo Vacca, Tonino Zurlo, Antonio Esperti, Carlo "Canaglia" De Pascali, Daniele Vigna, Giandomenico Caramia, Mimmo Epifani, José Barros, Edoarda "Dina" Iscaro, Raffaele Campanelli, Ttukunak, Canzoniere della Ritta e della Manca (BN), Indaco (RM), Modena City Ramblers, Radicanto (BA), Specimen (LE), Aramirè (LE), I Cantori di Villa Castelli, Quartetto AreaSud (CT).

A seguire una Jam Session popolare.

L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione al numero 3889344272 perché i posti sono limitati

Retroscena è un progetto che nasce per volontà dell’Associazione Casarmonica con il sostegno dell’Amministrazione Comunale in seguito alle esperienze maturate negli anni di attività soprattutto attraverso l’azione di formazione e aggregazione svolta con e per i volontari del Festival dei Giochi, che ha portato Casarmonica a formare un bacino di ragazzi attivi e presenti sul territorio. In tale panorama, si vuole fortemente puntare sull’avvicinamento dei giovani al “mondo delle arti e dello spettacolo dal vivo”, non come mera partecipazione passiva, bensì come veicolo di valorizzazione delle potenzialità giovanili. È sede della scuola di musica dell’associazione, della segreteria del Festival dei Giochi e luogo in cui si sono svolte alcune manifestazioni e festival estivi.