Mercati natalizi a Francavilla Fontana, al via la terza edizione

FRANCAVILLA FONTANA - “Mercati natalizi del Borgo Antico” giunto alla terza edizione, si rinnova anche per quest’anno. Nel centro storico di Francavilla Fontana, dal 2 al 23 dicembre, per quattro giovedì consecutivi, tra corso Umberto I e via Regina Elena, si potranno are gli acquisti di Natale. L’evento è organizzato dalle associazioni di Francavilla: Fiva-Confcommercio, e Casambulanti. Le serate saranno allietate da spettacoli viaggianti, gruppi folk, zampognari. Per i più piccoli ci sarà anche Babbo Natale