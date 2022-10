Mesagne, la città ospita il "Weekend dell'artigianato pugliese"

MESAGNE - Tutto pronto per la due giorni dedicata all'artigianato locale - e più in generale a quello pugliese - che si terrà domani e dopodomani presso la città messapica

Mesagne, infatti, si prepara a trascorrere un weekend - nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre - contraddistinto da un evento ricco di eccellenze regionali.

Per l'occasione, saranno presenti 25 espositori allestiti in altrettante strutture aperte al pubblico. La manifestazione si svolgerà nella centralissima Piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 18:00.

Spazio, dunque, agli stand di ceramiche artistiche, cucito creativo e uncinetto, presepistica, candele, lampade e luminarie d’arredo, articoli in legno e in sughero, oltrechè bigiotteria di qualità.

Non mancherà - inoltre - la possibilità di poter gustare i sapori inconfondibili pugliesi; dai pregiatissimi vini locali, ai dolci più caratteristici come la classica cupeta salentina alle mandorle ricce.

Nella serata di sabato - inoltre - si esibirà il gruppo di pizzica “Beddu ci balla”; mentre domenica, invece, i presenti ammireranno la parata dei trampolieri luminosi.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:00. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale di Mesagne, con accesso libero e gratuito.

La città - dunque - dopo la candidatura a capitale italiana della cultura 2024, continua ad essere uno dei poli urbani di maggior rilievo all'interno dell'intera provincia, in termini di intrattenimento. Lo splendido centro storico a forma di cuore, con lo stile barocco degli edifici e le magnifiche chianche a pavimento, si pone come la location adatta per ospitare eventi di importanza culturale.

Del resto, queste circostanza si sono verificate nel corso di tutta la scorsa estate, ed ora ci si prepara ad assistere a nuove iniziative anche durante l'autunno.