Incontri culturali, concerti e stand enogastronomici: Mesagne prepara "Culturare"

MESAGNE - La città, dal 23 al 25 aprile, si prepara ad ospitare il festival biennale Culturare.

"Mesagne diventerà palcoscenico, teatro e salotto di prestigiose iniziative culturali con ospiti musicali, artisti e intellettuali dall’Italia e dal mondo" riporta un post su facebook del sindaco Matarrelli.

L'iniziativa favorirà la promozione del territorio con uno spazio dedicato agli stand di enti, aziende e associazioni, oltre a quello destinato alla rinomata enogastronomia; coinciderà - infatti - con la "Festa del carciofo" a cura dell’associazione "Ristoratori mesagnesi", in svolgimento lunedì 25 aprile dalle 17:00 in poi, nelle piazze del centro storico.

Gli ospiti

Sabato 23 aprile il giornalista Antonio Caprarica presenterà il suo libro E non vissero per sempre felici e contente in piazza IV Novembre alle ore 17:00; alle 21.30, invece, Piazza Orsini del Balzo ospiterà il concerto inaugurale con più di 70 artisti coordinati dal maestro Mirko Lodedo.

Il filosofo Umberto Galimberti sarà ospite domenica 24 aprile alle ore 18:00 nell’atrio del Castello; Mogol, alle ore 19:00 dello stesso giorno, sarà in Piazza Orsini del Balzo. E sempre il 24 aprile nella medesima location, il sassofonista James Senese suonerà a partire dalle ore 21.30, mentre il gruppo musicale Chromophobia si esibirà in Piazza Commestibili dalle ore 23:00.

Lunedì 25 aprile alle ore 20, l’appuntamento è sempre in Piazza Commestibili con i ritmi pizzicati della Taricata; in piazza Orsini alle 21.30 si terrà il concerto di Renzo Rubino, Chiara Galiazzo, Mauro Ottolini e dell’Orchestra Mancina.

E ancora: musica dal Senegal, tutti e tre i giorni, con Moustapha Mbengue e il gruppo ‘Tam Tam Morola’.

Tutti i dettagli dell’iniziativa, che nasce da una solida collaborazione tra la rete d’imprese ‘Micexperience’ guidata da Pierangelo Argentieri e il Comune di Mesagne (col sostegno della Regione Puglia), verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si svolgerà giovedì 21 aprile alle ore 10:00 presso la Sede Municipale di Palazzo dei Celestini. Il programma completo di ‘Culturare’ è consultabile sul sito ufficiale dell'iniziativa.