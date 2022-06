MesagnEstate 2022 sul tema dell’inclusione con 140 eventi fino a settembre

MESAGNE – Tra gli eventi in programma per la festa patronale e quelli organizzati per l’estate mesagnese, sono 140 in tutto gli appuntamenti che allieteranno la città. ‘Mesagne Estate 2022 – lo spettacolo dell’inclusione’, è una rassegna con una forte connotazione sociale sul tema dell’immigrazione e contro ogni razzismo, che si realizzerà anche grazie alla collaborazione con la cooperativa ‘Rinascita’: è stato presentato durante la conferenza stampa il cartellone di iniziative che si svolgerà nei mesi estivi.

‘Si tratta di un calendario di eventi molto variegato, pensato per tutte le fasce di età’, ha spiegato soddisfatto il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, annunciando ad uno ad uno i 140 appuntamenti in programma e sottolineando il fondamentale contributo giunto dall’associazionismo locale. Molti eventi si svolgeranno nelle piazze barocche della città salentina, unica finalista pugliese per il titolo di ‘Capitale italiana della Cultura 2024’, un risultato di cui Mesagne sente tutto il meritato orgoglio; altrettanti appuntamenti si terranno negli altri quartieri della città. ‘Una proposta molto qualificata e al tempo stesso popolare’, così il direttore artistico Maurizio Piro ha definito il cartellone.

C’è la musica: Chiara Civello il 13 luglio, Edoardo Vianello, che chiude la Festa patronale la sera del 17 luglio, Antonella Ruggiero il 28 luglio, Arthur Miles il 9 agosto, Mesagne in lirica sotto le stelle il 16 agosto, i Radiodervish con l’omaggio a Battiato il 24 agosto, Eugenio Finardi il 25 agosto. E ancora: il festival chitarristico internazionale il 26 e 27 luglio e un festival dedicato alla musica elettronica l’1, il 2 e 3 settembre. L'11 settembre l'appuntamento è con il Barocco Festival ‘Leonardo Leo’. Sono previste serate di jazz e swing, per tutti i gusti.

C’è il cinema: il 25 giugno a Mesagne si terranno le premiazioni dell’Allora Fest, il Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica per cui si attendono personalità come Paul Haggis, Oliver Stone ed Edward Norton. Dal 18 al 24 luglio si terrà la quarta edizione del Messapica Film Festival, dal 6 all’8 agosto si svolgerà l’Apulia Film Fest. Mercoledì sotto le stelle è il cinema nelle periferie, con proiezioni all’aperto, al Parco Potì e in tutti i quartieri della città. Per la gioia dei piccoli il 1° agosto, al Parco Potì, c’è La Notte bianca dei bambini. Torna il Festival degli artisti di strada. E tornano gli appuntamenti sportivi, con tornei, serate di danza e ballo; le esposizioni d’arte; le serate dedicate al teatro, alla poesia, alla moda. ‘Mesagne si configura sempre più come una realtà di interesse nazionale, dal punto di vista turistico e culturale’, ha aggiunto il consulente comunale alle Politiche culturali e scolastiche Marco Calò, commentando le innumerevoli manifestazioni di interesse pervenute in occasione dell’avviso pubblicato dall’Ente nei mesi scorsi.

Nel ricchissimo ventaglio delle presentazioni di libri, l’appuntamento è il 18 luglio con Alessandro Zan, il 24 luglio con Catena Fiorello, il 2 settembre con Pippo Civati, ma sono davvero tanti gli appuntamenti organizzati nell’ambito del progetto ‘Mesagne Città che legge’ e del ‘Festival del Libro del Libro emergente’. La rassegna ‘Words’ il 4 agosto vedrà ospite in piazza Orsini il cantautore Franco Fasano e il 17 agosto l’attrice Vanessa Scalera. A Muro Tenente la stagione comincerà venerdì prossimo, 24 giugno, per proseguire fino al 19 agosto. Appia in Tabula è parte integrante di MesagnEstate.

Una brochure riepilogativa e i dettagli di tutte le date saranno disponibili a partire dai prossimi giorni su tutti i canali istituzionali e dell’informazione.