Messapica Film Festival, al via a Mesagne la seconda edizione

MESAGNE - mercoledì 19 agosto, nell’Atrio del Castello normanno-svevo di Mesagne, il festival a trazione decisamente femminile debutterà con due titoli e due storie paradigmatiche di donne.

Alle 20.30 si apre con un’anteprima direttamente dal Festival di Cannes, il documentario ‘Be Natural - The untold story of Alice Guy’, sulla prima donna regista della storia del cinema, realizzato in dieci anni di lavoro. Energico e affascinante racconto, con la voce narrante di Jodie Foster, ‘Be natural…’ è sia un tributo che un’avvincente film d’investigazione sulla vita di Alice Guy, una artista svanita dalla memoria e dai libri, come accaduto a tante altre donne in altri ambiti della società e dell’arte. Alice Guy fu invece una pioniera estremamente importante del primo cinema, una figura ammirata da personalità come Eisenstein e Hitchcock. Il film sarà introdotto da un breve video dell’autrice, la regista statunitense Pamela B. Green. A seguire, alle 22.30, è prevista la proiezione del racconto poetico di formazione ‘Il sogno di Samira’ del regista pugliese Nino Tropiano. Nel film, che muove da un villaggio di pescatori nell’isola di Zanzibar, culla della cultura Swahili, una giovanissima si sposta in città per realizzare il suo sogno e frequentare l’università. Samira, la protagonista, non vuole contravvenire ai precetti della sua cultura, ma sogna di conciliare due istanze apparentemente opposte: avere una famiglia ed essere indipendente. Sarà lo stesso regista a presentare al pubblico il film.

Per assistere alle proiezioni è obbligatorio prenotarsi con un messaggio whatsapp al numero 3394850344.

Il Messapica Film Festival, sempre con la stessa formula di due titoli a serata, proseguirà poi fino a domenica 23 agosto, accompagnando ai film due eventi collaterali: il 21 un ‘Pranzo Rurale’ in collaborazione con Casa Simoni - Mesagne Rurale e, dal 24 al 31 agosto, un laboratorio di scrittura creativa (a numero chiuso) tenuto dal cineasta e drammaturgo Simone Amendola, autore che per i suoi lavori ha ricevuto alcuni tra i più importanti riconoscimenti di settore.

Il ‘Pranzo Rurale’, che include, oltre alla degustazione di prodotti tipici, anche un laboratorio di pasta fatta in casa, prevede un contributo di 10€; si accede previa prenotazione contattando il numero 3476169824.

Per candidarsi al laboratorio gratuito di scrittura, occorre inviare un breve curriculum curriculum e le motivazioni a: info@bluedesk.it.

Programma completo del festival su www.bluedesk.it.

Il Messapica Film Festival è finanziato dalla Fondazione Apulia Film Commission (Fondo di Sviluppo e coesione FSC 2014-2020) e patrocinato dal Comune di Mesagne ed è stato presentato in conferenza stampa nell'aula consiliare del comune alla presenza del sindaco Toni Matarrelli; il presidente di Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco, intervenuta in collegamento telefonico; il consulente per la cultura della Città di Mesagne, Marco Calò e la direttrice artistica del Meff, Floriana Pinto.