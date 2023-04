Meteo incerto a Pasquetta: i luoghi di cultura saranno un rifugio sicuro

BRINDISI - Le incertezze metereologiche del periodo pasquale stanno mettendo a dura prova i programmi di chi ha atteso con gioia l'avvento delle festività. Come raccontato da BrindisiReport, le previsioni hanno già fatto rinviare la Pasquetta brindisina, che sarà organizzata nuovamente presso il Parco 19 maggio 2012 (Cillarese) nei giorni 23, 24 e 25 aprile.

In un contesto del genere, i luoghi di cultura al chiuso sono da considerarsi un vero e proprio rifugio sicuro per chi vorrà trascorrere il lunedì di Pasquetta in provincia di Brindisi. La scelta più adatta per vivere una giornata costruttiva, in compagnia, apprendendo - magari - alcuni aspetti sconosciuti del proprio territorio.

Di seguito sono proposte alcune delle iniziative organizzate, ovviamente essendo coscienti del fatto che ce ne potrebbero essere delle altre - ugualmente attrattive - ma sfuggite.

Carovigno: dal castello al frantoio

Domani, lunedì 10 aprile, la Città della 'nzegna ospiterà un’iniziativa congiunta dedicata alla storia, all'arte, alla tradizione e alla natura promossa dall'Azienda agricola Frantoio Tenute Parco Piccolo e l'Ets Le Colonne Arte Antica e Contemporanea.

Il programma delle attività, rivisitato proprio a causa delle previsioni meteo non favorevoli, prevede un coinvolgente spettacolo di pizzica che si svolgerà alle ore 12:30 nel Castello di Carovigno, oltre alle visite nel maniero e nelle Tenute Parco Piccolo con laboratori di degustazione di olio extra vergine.

A partire dalle ore 9.30, nella mattina, e dalle 16.30, nel pomeriggio, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si terranno delle visite guidate nel piano nobile e nei misteriosi seminterrati. I visitatori saranno, così, condotti in un percorso di conoscenza che abbraccia oltre 1000 anni di storia, durante i quali il maniero fu fortezza inespugnabile, residenza per nobili feudatari, punto di riferimento artistico e culturale per la società tardo ottocentesca.

Tra le sale storiche, saraà possibile visitare anche la mostra “Biro&Caffe?” di Michele Palano, un'esposizione originale che consta di 74 disegni capaci di coniugare arte e gusto, con l'inusuale tecnica dell'Aromatic Painting.

Presso le Tenute Parco Piccolo, invece, i visitatori saranno accompagnati nell'antico casolare, attualmente Centro visite tra gli olivi, dedicato all'accoglienza di turisti, camminatori, cicloturisti, famiglie e scolaresche, dove si terrà una degustazione guidata di olii extra vergine di oliva, allo scopo di conoscerne differenti sentori e sapori, allenando il naso e il palato ad apprezzarne le caratteristiche distintive. I turni sono previsti alle 11:00 e alle 15:00.

Mesagne, favole al castello per i bambini

L'iniziativa si svolgerà presso il Castello Normanno-Svevo di Mesagne, ed è organizzato dalla società M’Arte sas, che gestisce i servizi integrativi della struttura. Sarà un evento destinato in particolare ai più piccoli, ed è incentrato sul racconto di fiabe a tema popolare e mitologico accompagnate da illustrazioni narrate con l’antica tecnica del kamishibai.

Dopo la visita guidata al castello e al museo del territorio, i bambini ascolteranno le antiche fiabe accompagnate dalle illustrazioni originali.

In caso di pioggia, l’attività si svolgerà all’interno dell’auditorium, e l'inizio è previsto per le 17:30. L’attività è gratuita ed è richiesto il solo pagamento del biglietto d’ingresso per gli adulti.

Castello Alfonsino: visite guidate

Il Castello Alfonsino, conosciuto anche come Forte a mare, sorge sulla caratteristica Isola di Sant'Andrea, di fronte all'imboccatura del porto, a difesa della città di Brindisi. Per la Pasquetta, l'Ets Le Colonne proporrà delle visite guidate alle 16:00 e alle 17:00. Anche in questo caso, così come per i luoghi citati precedentemente, è assolutamente necessario cercare di prenotare.