Mistura Pura con musica Jazz per International Day

BRINDISI - Una mattinata per celebrare e onorare la magia della musica Jazz che, sin dalla sua nascita, stimola il dialogo culturale tra i popoli.

La dj e produttrice Mistura Pura, in collaborazione con Vistamare Petite Lounge, il C.A.G - Centro di Aggregazione Giovanile e il Comune di Brindisi, aderisce all’International Jazz Day, la Giornata Internazionale dichiarata dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni

Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) nata nel 2011 “per evidenziare come la musica jazz contribuisca ad unire le persone in tutti gli angoli del globo”.

«La musica jazz contribuisce al dialogo tra culture diverse, sostenendo il confronto libero e democratico – spiega Federica Grappasonni fondatrice dal 1995 del progetto e concept Mistura Pura, artista della casa discografica americana Ubiquity Records e residente ad Ostuni – Ciò accade ad ogni concerto con i musicisti che interagiscono in un fraseggio che lascia spazio all’improvvisazione, seguendo però delle regole grazie ad un linguaggio musicale che si rinnova sempre contaminandosi di generi musicali e mescolando tradizione e innovazione. Il jazz è un linguaggio che costruisce ponti di dialogo e di unione tra i popoli e culture, che diffonde un messaggio di pace e fratellanza, dà valore alle diversità nel rispetto reciproco delle libertà. Un messaggio, celebrato in tutto il mondo con l’International Jazz Day, oggi molto attuale».

MISTURA PURA CONCEPT

Mistura Pura: nasce nel 1995 a Bologna, sintesi di un’idea, di una filosofia di vita calata tra le sonorità del mondo, con le radici affondate nel jazz. Matrice di un cosmopolitismo dell’anima che oltrepassa le frontiere in un comune senso della ritmica.

CONCEPT

La storia dell’uomo e della sua cultura è uno splendido racconto di misture a volte pacifiche e a volte forzate ma sempre generatrici di ricchezza e di bellezza che s’approssimano sempre, sia da vicino che da lontano. La storia della musica jazz è una successione di misture, mischiamenti, interferenze fra vari generi musicali che diedero vita a nuovi generi che a loro volta sono e saranno sempre misturati.

In questo senso la selezione musicale rigorosamente su vinile da collezione si muove fra varie antologie musicali partendo proprio da quell ‘Africa fonte originaria di tutte le evoluzioni delle musiche nere: galassie di culture in movimento, ricco mosaico di generi e stili di diverse profondità storiche, continente al centro di scambi, ibridazioni, movimenti transatlantici e mediterranei. Un viaggio sonoro ricco di cultura e groove e che vuole testimoniare come la storia della musica sia una successione di misture e di interferenze fra vari generi.

SONORITA’

Spiritual Jazz, Afro Jazz, Afro funk, Latin Jazz , Latin Funk, Jazzfunk, Fusion, Jazzdance, Soul Jazz, Bossanova

QUANDO

Domenica 30 Aprile

Dalle 10:30 alle 13:30

DOVE

Vistamare Petit Lounge Bar, Lungomare Vespucci 3, Brindisi

PRENOTAZIONI

Vistamare Petit Lounge - Fabrizio Gregorio 3470334787