Musica e teatro: tre appuntamenti a San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Scopri la Stagione Teatrale del Comune di San Pietro Vernotico in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese https://bit.ly/3mAmR9M

Al via dal 23 aprile al 10 maggio la mini stagione pensata per tutti con tre appuntamenti: un concerto in piazza ad ingresso gratuito e due spettacoli al Teatro Don Bosco con ingresso a pagamento.

Il 23 aprile ore 20.30 - Piazza del Popolo

“Alla bua in concerto”

Il 28 aprile ore 20.30 - Teatro Don Bosco

Antonio Stornaiolo e Vito Signorile

“#PIÙSHAKESPEAREPERTUTTI” una lezione e goliardica conversazione che racconta la figura del maggior drammaturgo occidentale

Il 10 maggio ore 20.30 - Teatro Don Bosco, Giobbe Covatta

presenta “La divina commediola” reading e commento de l'Inferno tratto dalla Divina Commedia

BIGLIETTI

Concerto 23 aprile 2023 - Piazza del Popolo

Ingresso gratuito Prezzi biglietti

Spettacoli #Piùshakespearepertutti, La Divina Commediola

POSTO UNICO 8 euro

I biglietti saranno in vendita on line e in tutti i punti vendita Vivaticket dal 14 aprile ore 11.

Il botteghino del Teatro Don Bosco sarà aperto il sabato dalle 15.30 alle 18, la domenica dalle 9.30 alle 12 e la sera di spettacolo dalle ore 19.

Per maggiori informazioni: +39 348 753 7217