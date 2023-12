MusicaLucis Festival torna ad animare il Natale a Fasano

Prezzo non disponibile

FASANO – Torna MusicaLucis, il festival d’inverno che unisce musica, arte, territorio e intrattenimento nella Valle d’Itria. E, per la prima volta, quest’anno MusciaLucis allarga i propri orizzonti accogliendo ospiti internazionali, cogliendo il pretesto del periodo natalizio per dar vita a momenti di festa all’aperto. Un mese di eventi gratuiti tra Fasano, Locorotondo e per la prima volta anche Ostuni, che accenderà le festività pugliesi dal 7 dicembre al 6 gennaio, fra dj-set e installazioni artistiche di personalità che arriveranno nel Tacco d’Italia dai luoghi e ambienti più disparati.

A ridosso del Natale MusicaLucis arriva a Fasano dove quest’anno ci si concentrerà sulla musica con tre eventi gratuiti. Il 23 dicembre i Portici delle Teresiane accoglieranno la musica di Tropico Disco Safari (inizio ore 21.00) con un dj set eclettico, dove Marco Buscema (dj siciliano residente a Roma) e Joumana (dj egiziana residente a Berlino) esplorano le sonorità della Disco Boogie, Latin Funk, Cumbia e Jazz Amazzonico. Immancabili anche gli appuntamenti di fine anno in programma ai Portici delle Teresiane il 30 dicembre (inizio ore 21.00) con i djset di Massimo Voci e Populous e il 5 gennaio (inizio ore 21.00) con il grande live D-Mind, J.Raise, JR. e i Siamesi Brothers, ovvero Tormento & Esa, le icone del rap italiano, insieme, per un live unico in cui ripercorreranno alcuni momenti fondamentali dell'hip hop italiano.