Natale a San Donaci con il Distretto Urbano del Commercio

SAN DONACI – Tre appuntamenti a partire dal 17 dicembre e fino al 30, in collaborazione con il Duc. Il calendario degli eventi Natale 2022 nel comune di San Donaci, si arricchisce quest'anno del contributo del Distretto Urbano del Commercio Terre del Negroamaro che propone nel centro del paese una serie di iniziative di animazione ed intrattenimento a tema natalizio pensate per coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti contribuendo ad animare il centro e l’area commerciale che lo caratterizza, in coerenza con il processo di rivitalizzazione delle aree urbane, motivo conduttore delle azioni del DUC. Il programma, condiviso dal Cat Confesercenti di Brindisi con l'Amministrazione comunale di San Donaci, prevede tre appuntamenti.

Il 17 dicembre, alle 16:30, una compagnia di animazione metterà in scena, in piazza Aldo Moro, "Olaf alla scoperta del Natale", un favola moderna che interesserà i bambini, i quali potranno divertirsi, ballare, giocare e scattare delle foto con gli attori calati nei costumi della favola Disney. Il 21 dicembre si prosegue ancora una volta con un'iniziativa destinata a colorare il Natale dei più piccoli che, accompagnati dalle proprie famiglie, potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale, un originale gonfiabile a forma di casette dove sarà possibile entrare per incontrare Babbo Natale, imbucare la propria letterina e farsi coinvolgere dai simpatici giochi proposti dagli elfi. Poco prima di Capodanno, venerdì 30, l'atmosfera serale sarà scaldata dalle note della street band QuattroPerQuattro, un’esplosione di suoni in una commistione di generi che percorrerà le strade del paese e si concluderà con uno scenografico spettacolo del fuoco, tutto al femminile, in Piazza Pompilio Faggiano.