Natale in Jazz nella chiesa di San Benedetto

BRINDISI - La magica atmosfera del Natale incontra la raffinatezza del Jazz nel concerto “Natale in Jazz”, in programma martedì 19 dicembre nella storica chiesa di San Benedetto a Brindisi, con inizio alle ore 19.30. Un viaggio a più tappe e latitudini nella musica natalizia rivisitata in chiave Jazz.

Il programma del concerto, curato dal tastierista e cantante Luigi D'Aprile, presenta una selezione di brani natalizi e classici del Jazz in versioni originali e ricercate: tra questi, spiccano arrangiamenti unici di “Fly me to the moon” e “What a wonderful world” di Louis Armstrong, scelti per arricchire la tradizione dei motivi natalizi con una diversità stilistica che ricorda il celebre Michael Bublé.

Accompagnato da Ruggero Palazzo, noto anche come Roger Sax, al sax e clarinetto, e dal virtuoso Pasquale Santovito al violino, Luigi D’Aprile traccerà un ideale ponte musicale tra le generazioni, unendo la tradizione natalizia con l’eleganza senza tempo del Jazz. Ma oltre ai classici Jazz, il concerto aggiungerà variazioni ritmiche e stilistiche per regalare una serata piena di sorprese e di grande musicalità: il repertorio spazierà tra i diversi generi mantenendo sempre un filo conduttore jazzistico, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza musicale ricca e variegata. “Natale in Jazz” non è solo un concerto ma un’esperienza culturale, un incontro tra musica, storia e arte. La scelta della chiesa di San Benedetto come luogo aggiunge un tocco di solennità e fascino, creando un’atmosfera perfetta per una serata sospesa tra la musica e l’aura magica del Natale.

Programma completo di “Brindisi a Natale 2023” su rebrand.ly/BrindisiaNatale.