“Niente di privato” riparte la stagione teatrale del Kopò

BRINDISI - "Luce ai Riflettori". È la nuova rassega teatrale con sette imperdibili appuntamenti al teatro Kopò. A partire dal prossimo 26 Novembre e fino a Maggio 2023, una stagione di eventi da non perdere.

La ripartenza, così come quella di molti altri teatri "piccoli" e privati o molto più semplicemente non finanziati, non era affatto scontata ma il primo timido tentativo in formula ridotta dello scorso anno a Brindisi è stata la prova che si potesse ripatire.

La stagione 2022/2023 rappresenta quindi per il teatro Kopò un nuovo inizio.

Si riparte il 26 e il 27 Novembre con uno spettacolo che arriva direttamente da Treviso prodotto dalla Compagnia Teatro Studio Maschera di Fabrizio Paladin. Maestro di commedia dell'arte e musicista è apprezzato in tutto il mondo, qualcuno lo ricorderà sicuramente nel suo Jekill & Hyde. "Niente di privato" è un omaggio al grande Giorgio Gaber.

SINOSSI

Chi avrebbe mai detto di ritrovare in me così forte l’impronta recitativa di un uomo che vidi in scena molte volte solo quando ero adolescente? Andavo a vedere i suoi spettacoli pieno di acne giovanile e dei turbamenti propri dell’età. Lui era solo in scena e diceva cose che altrove non sentivo mai. Che non erano “contro” ma non erano neppure “a favore”. Che non c’era paragone e non c’era ammiccamento. C’era un pensiero libero, che riguardava lui. Lui, e io. Lui, io e anche mia madre che mi portava. Insomma non solo noi, c’erano anche tutti quelli che erano in teatro, ma non pretenderete che sappia chi siano no?

Testo e regia: Fabrizio Paladin

Con: Fabrizio Paladin e Loris Sovernigo