“Non si butta via niente” show cooking con sessione fotografica a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - A scuola di cucina contro gli sprechi alimentari ma con creatività. È quanto propongono gli chef dell’associazione enogastronomica Atemà di Salice Salentino che, in sinergia con le competenze del fotografo locale Pierluigi Lazoi, si cimenteranno in uno show cooking seguito da una sessione fotografica interattiva per apprendere le tecniche di valorizzazione dei piatti anche con l’uso dello smartphone.

Angelo Leone e Gianmarco Mogavero saranno gli esperti nella preparazione dei piatti attraverso l’utilizzo di alimenti semplici, materie prime di facile reperibilità, persino avanzi alimentari nell’ottica del riciclo e della sostenibilità ambientale. Monia Politi, presidente dell’associazione Proposte di San Pietro Vernotico, darà il suo contributo professionale nel coniugare la chimica ai cibi. Attraverso l’allestimento di un piccolo set fotografico, a cura di Pierluigi Lazoi, si potranno scoprire piccoli trucchi per fotografare i piatti dopo la preparazione, rendendoli appetitosi anche alla vista. La serata che sarà introdotta da Cristina Pede.

Un appuntamento imperdibile presso la sede dell’associazione culturale Proposte di via Stazione, 20 a San Pietro Vernotico, sabato 20 aprile a partire dalle 19. L’ingresso è gratuito