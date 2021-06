Notte di San Giovanni : la 27esima edizione apre l’estate ostunese

OSTUNI - Nella Notte di San Giovanni, come da tradizione, la luna e il sole si sposano generando l’estate. Per la città di Ostuni le celebrazioni del solstizio rappresentano, da sempre, l’apertura della stagione estiva che porta con sé spettacoli e cultura. La ventisettesima edizione, organizzata dalla ditta Carmelo Grassi, avrà luogo venerdì 25 giugno nel centro storico di Ostuni e figurerà come anteprima dell’Ostuni Soundtrack festival con eventi dedicati alla musica e al cinema.

Dalle ore 21:00, il centro storico verrà animato da tre postazioni dedicate alla storia della musica nel cinema: Gli anni ruggenti (Largo Stella): celebrazione per i 100 anni dalla nascita del compositore Piero Piccioni- Intermezzo (porta San Demetrio): selezione di colonne sonore e immagini che hanno contraddistinto la storia del cinema fino agli anni ‘80 - Over the rainbow (via Cattedrale - arco limitrofo a Chiesa di San Vito martire): selezione di colonne sonore e immagini che hanno contraddistinto la storia del cinema dagli anni ’80 ad oggi.

Tra i vicoli ci si imbatterà nel trombettista jazz Antonio Fallacara, che si esibirà itinerante nella città con i brani più noti della cinematografia internazionale.

Tra via Francesco Clemente e via Gaspare Petrarolo sarà possibile visitare “Donne, streghe e ragazze da marito”, mostra dell’artista ostunese Franco Farina, che ospiterà per l’occasione la lettura performativa sul tema del femminile ancestrale della poetessa Maria Grazia Palazzo.

Il percorso e la serata troveranno conclusione dalle h.22:30, presso piazza della Libertà, con il concerto live “We all love Ennio Morricone” di Paolo Lepore e la Jazz Studio Orchestra, un poetico viaggio tra le colonne sonore del premio Oscar Morricone e le pagine celebri e immortali dei suoi capolavori. Il concerto verrà aperto dall’intervento di Mirko Lodedo per la presentazione del cartellone dell’Ostuni Soundtrack festival.