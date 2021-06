Il Novecento chitarristico in un concerto a Mesagne

MESAGNE - “Il Novecento chitarristico”: il musicista Antonio Molfetta in concerto nell’atrio del comune di Mesagne venerdì 2 luglio. Il maestro Antonio Molfetta, musicista di origine mesagnese di fama internazionale, terrà un concerto nel Chiostro del comune venerdì 2 luglio alle ore 21.

Ospite di prestigiose rassegne concertistiche italiane ed europee, vanta la partecipazione - sia da solista che in diverse formazioni cameristiche - ad importanti rassegne musicali. Ha suonato in trasmissioni radiofoniche e televisive su Tele Montecarlo e Radio RAI 2. Il suo ampio repertorio musicale spazia dalla musica tardorinascimentale di autori come John Dowland e Anthony Holborne fino all’Ottocento chitarristico italiano e spagnolo di compositori come Mauro Giuliani e Dionisio Aguado. Per arrivare alle magistrali elaborazioni di brani della musica moderna e contemporanea. Nell’occasione l’artista offrirà al pubblico un originale repertorio per chitarra classica, attraverso un connubio ideale tra stili e culture diverse che il musicista propone con tecnica personale nel passaggio dal genere jazz a brani della tradizione popolare. L’ingresso è libero, sarà consentito fino al raggiungimento del numero massimo di presenze previste dalle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

L’appuntamento è patrocinato dal comune di Mesagne nell’ambito della rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale.

