Nuova stagione di cinema e teatro a Palazzo Roma

7 euro ridotto 5 euro (per bambini sotto i 9 anni e over 65)

Prezzo 7 euro ridotto 5 euro (per bambini sotto i 9 anni e over 65)

Indirizzo non disponibile

OSTUNI - L’autunno porta con sé la voglia di rifugiarsi e incontrarsi in posti caldi e accoglienti. Palazzo Roma di Ostuni risponde inaugurando, dal 15 ottobre, la sua stagione autunno/inverno di proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e concerti.

Dopo la pausa estiva, il grande Cinema riparte con “Ti mangio il cuore”, il film del regista pugliese Pippo Mezzapesa presentato nella sezione Orizzonti allo scorso Festival del Cinema di Venezia e in programmazione sabato 15 e domenica 16 alle ore 18:15 e 20:15. Biglietto euro 7 (euro 5 per bambini fino a 9 anni e over 65).

Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma - T. 0831 177 10 87 - durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma.

Il film, che vede protagonista Elodie nel suo debutto alla recitazione, è incentrato sulla Quarta Mafia, una delle organizzazioni meno conosciute in Italia, ma radicata nella parte alta della Puglia. Tra gli altopiani del Gargano vi sono due famiglie, i Malatesta e i Camporeale, che si contendono il territorio.

La faida tra i due clan si accende quando Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, si innamorano. Si tratta di un amore impossibile da realizzare, non solo perché lei è sposata, ma soprattutto perché proibito. Ed è proprio questo amore tormentato e passionale a innescare la miccia che porterà allo scontro e in seguito a una guerra tra le famiglie. Il film è tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana. trailer: urly.it/3q8wy

La Stagione culturale di Palazzo Roma proseguirà ogni weekend con gli appuntamenti cinematografici a cura di Carmelo Grassi, e la Stagione teatrale del Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ostuni.