Oronzo Cilli a Ceglie per "Guida completa al mondo di Tolkien"

CEGLIE MESSAPICA - Venerdì 2 settembre alle 19 nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Per gusto e per diletto”: Oronzo Cilli ci parlerà della sua "Guida completa al mondo di Tolkien", edita da Vallardi Editore, dialogando con Ivano Sassanelli.

Alla scoperta di J.R.R. Tolkien guidati da un esperto di fama internazionale: non una semplice biografia, ma aneddoti e curiosità mai raccontati sul creatore degli Hobbit. Tutte le opere, dallo Hobbit al Silmarillion, fino al Signore degli Anelli, con aneddoti, indiscrezioni e segreti dell'universo letterario di Tolkien. Vita e curiosità dei personaggi tolkieniani, da Bilbo Baggins a Thorin Scudodiquercia, da Frodo il Portatore dell'Anello ad Aragorn, da Gandalf a Gollum. La Terra di Mezzo dalla A alla Z: Hobbit, Nani, Uomini, Ent, Stregoni, Elfi e altre creature che abitano questo mondo fantastico. Tutti i film, realizzati o solo progettati, e i fumetti sull'opera di Tolkien con curiosità e notizie dal set; registi, attori e differenze tra libri e pellicole, dal film d'animazione di Bakshi alle trilogie di Peter Jackson, dalle parodie al progetto incompiuto dei Beatles con loro come attori! Un viaggio attraverso i luoghi più significativi per lo scrittore e il suo mondo. Dall'Inghilterra fino alla Nuova Zelanda e... all'Italia! Le lingue elfiche e naniche, e anche il linguaggio nero: l'invenzione degli idiomi che influenzerà tutta la letteratura fantastica a venire.

Oronzo Cilli, classe 1977, è membro della Tolkien Society inglese e presidente dell’associazione Collezionisti Tolkieniani Italiani. Considerato tra i più importanti collezionisti al mondo di libri di e su Tolkien, è uno studioso e conferenziere di fama internazionale. Nel 2004 ha curato la seconda edizione italiana de Lo Hobbit annotato (Bompiani) e i suoi articoli sono stati tradotti in inglese, francese, portoghese, esperanto e giapponese. Autore di numerosi volumi sullo scrittore inglese e curatore del noto blog italiano «Tolkieniano Collection», nel 2019 ha pubblicato Tolkien's Library: An Annotated Checklist (Luna Press). Con questo titolo ha vinto il Best Book ai Tolkien Society Awards 2020 (la prima volta per un italiano) ed è stato inserito tra i cinque finalisti ai Mythopoeic Awards 2021 statunitensi, il più importante riconoscimento per autori di opere eccellenti nei campi del mito, della fantasia e dello studio accademico.

Nel corso della serata, però, ospiteremo anche due straordinarie musiciste ucraine: Maria Doroshenko e Anzhelika Kaliuzhna.

La prima è nata nel 1998 a Poltava ed ha iniziato suonare il flauto sin dall'età di 8 anni. Giunta alla maggiore età si è iscritta poi all'Accademia di Musica di Kiev. Dallo scorso novembre ha studiato presso il Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli con un programma Erasmus+, conseguendo il diploma di primo livello, ed attualmente ha deciso di proseguire gli studi presso il Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara.

Anzhelika Kaliuzhna, invece, è nata a Shpola, una piccola città del centro dell'Ucraina, nel 1999. Da bambina le piaceva tanto la musica, cantando con la mamma e la nonna, e quindi all'età di 5 anni ha iniziato a suonare il pianoforte. Quindicenne, si è trasferita a Kiev per studiare, prima in un Musical college, poi presso l'Accademia Musicale dell'Ucraina. Da novembre del 2021 ha partecipato ad un programma di studi Erasmus presso il Conservatorio di Monopoli, conseguendo anche la laurea triennale. Adesso è iscritta al II livello presso il medesimo Conservatorio "Nino Rota".

Cortile del Castello Ducale - Via Chiesa, n. 11, Ceglie Messapica.