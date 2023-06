Paolo Crepet a Mesagne per il suo ultimo libro

MESAGNE - “Prendetevi la luna. Un dialogo tra generazioni”, nel suo ultimo libro Paolo Crepet torna a trattare argomenti a lui cari come la scuola, l’educazione, la famiglia. Lo fa con l’intento esplicito di fornire strumenti per orientarsi in una società in cui la scuola cede alla tentazione della burocrazia, il futuro propone messaggi controversi, la famiglia fatica a svolgere la propria autorevole funzione. Edito da Mondadori, il nuovo volume verrà presentato lo stesso giorno di uscita nelle librerie, martedì 27 giugno alle ore 21 in Piazza Orsini del Balzo, in occasione dell’iniziativa gratuita organizzata dall’Amministrazione comunale di Mesagne nell’ambito della seconda edizione della rassegna Words, la cultura a parole. Personaggi che si raccontano.

La luna è la speranza oltre la coltre di nubi che offusca il presente, un tempo che ci siamo fatti bastare forse terrorizzati per ciò che potrebbe esserci di lì a poco o per assuefazione di quanto già possediamo. Prendetevi al luna, siate ambiziosi, cercate la vostra unicità: lo psichiatra, saggista e opinionista italiano – autore, tra gli altri, del volume “Perché siamo infelici” – lo dice ai giovani, ma anche a chi non lo è più, rimettendo la parola e l'ascolto al centro del discorso, nell’instancabile esercizio che serve a restituire dignità alla condizione umana. Sarà il giornalista Cosimo Saracino a offrire all’autore l’input per soffermarsi su temi e motivazioni che hanno guidato la stesura della sua ultima pubblicazione.