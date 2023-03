Paolo Fresu e Omar Sosa in concerto a Ostuni

OSTUNI - Prosegue la stagione teatrale 2022/23 organizzata dal Comune di Ostuni in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Lunedì 13 marzo sul palco del Teatro Palazzo Roma arriva la grande musica con il concerto di Paolo Fresu & Omar Sosa (sipario ore 21).

Esistono formazioni in grado di cambiare, oggi, il modo di sentire la musica. Quando parliamo del duo composto da Paolo Fresu e Omar Sosa, per sentire non intendiamo soltanto il mero ascolto, ma una questione di cuore, anima, empatia.

È ormai una delle formazioni più conosciute e amate, sia in Italia che all’estero, capace di creare ponti sonori e concettuali tra due mari e due continenti e di affinare, concerto dopo concerto, la propria proposta musicale. Proprio per dare un ulteriore segno di tale maturità artistica, a quasi quattro anni di distanza dal grande successo di “Alma”, il duo ha inciso “Eros” (T?k Music, distribuzione Ducale), concept-album dedicato al tema e alle sue declinazioni essenziali.

Dall’Anima all’Eros con un passo che scava ancora più in profondità, con energia, poesia e la spiritualità che sempre accompagna il lavoro del duo. Fresu e Sosa danzano; danzano in modo sicuramente latino attorno al vincente mix di jazz, musica cubana, Africa e world music che sono riusciti a creare.

Info: www.teatropubblicopugliese.it