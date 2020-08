“Parasite” per cinema all’aperto con il Salento Fun Park

MESAGNE - Giovedì 6 agosto, alle 20 e 30, ritorna il "Cinema all'aperto" con il pluripremiato Parasite (vincitore di tre premi Oscar, la Palma d'oro, un Golden Globe e un David di Donatello) del regista Bong Joon-ho.

Il film sudcoreano ha conquistato il mondo e racconta le differenze sociali tra ricchi e poveri attraverso la satira.

Una commedia che va oltre le ideologie ma che prova a riportare, con la genialità del regista, il mondo in cui viviamo.

Il divario tra ricchi e poveri, parassiti che provano a colpire altri parassiti.

Vedendo Parasite hai la sensazione di cogliere una realtà che facciamo finta di non vedere ma che ci riguarda da vicino tutti i giorni.

Ci vediamo al Salento Fun Park per il nostro terzo appuntamento con il film dell'anno.

Non mancate.

Ingresso sempre gratuito con tessera Arci.