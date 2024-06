Le parole di Franco Arminio a Francavilla, con aperitivo pugliese

FRANCAVILLA FONTANA - L'incontro con Franco Arminio, condito da un aperitivo. Pugliese, ovviamente. Appuntamento per mercoledì 26 giugno, dalle 19, presso il Circolo Cittadino di Francavilla Fontana. L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo di lettura della locale associazione Ucronia. Il poeta-paesologo presenterà i suoi nuovi "Canti della gratitudine".

Arminio stesso ha annunciato un suo piccolo "viaggio" in Salento: "Dal 23 al 26 sono salentino come poeta ambulante. Se mi volete dalle vostre parti sono qui". Ecco, gli organizzatori del gruppo di lettura di Ucronia non si sono lasciati sfuggire la ghiotta occasione. Le letture saranno accompagnate da un aperitivo, curato dallo storico panificio Lombardi in collaborazione con Vinerie Andrisano San Marzano.

L'iniziativa non gode di alcun patrocinio, dunque gli organizzatori fanno sapere che un contributo dei partecipanti è gradito, al fine di sostenere l'iniziativa.