Pasquetta "caccia alle uova" al parco di Agnano

OSTUNI - Lunedì 18 aprile, il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria d'Agnano ad Ostuni (Br) sarà animato dalla prima edizione della "Caccia alle uova", un entusiasmante evento pensato per coinvolgere e divertire i bambini e loro famiglie.

A partire dalle ore 10.00, nel tradizionale giorno di Pasquetta, le aree verdi e i sentieri naturalistici che conducono alla grotta di Agnano, diventeranno lo scenario di una grande caccia al tesoro durante la quale i ragazzi potranno dare libero sfogo alla voglia di divertirsi e stare insieme.

Per tagliare il traguardo e vincere le dolci sorprese, i ragazzi, divisi in squadre, dovranno superare divertenti prove e sciogliere tutti gli enigmi disseminati lungo il percorso; ad aiutarli nella loro impresa ci saranno le guide e gli operatori di "Ostuni Museo Diffuso", un collettivo di imprese che negli ultimi anni si è impegnato nella valorizzazione del Parco Archeologico e dei Musei cittadini.

La caccia alle uova guiderà i ragazzi lungo un sentiero dove conosceranno le piante e gli alberi del parco ed incontreranno un simpatico archeologo alle prese con il suo accampamento preistorico e i suoi “Artigiani della preistoria”; con lui impareranno a costruire gli strumenti per la caccia e per la vita quotidiana e scopriranno come lasciare delle "tracce" usando solo i colori della natura. Proseguendo nel cammino i ragazzi dovranno cimentarsi nei “Giochi in libertà” e partecipare al divertente laboratorio creativo "I richiami del parco”, dove, aiutati da un esperto naturalista, potranno costruire i loro personali amuleti e scacciapensieri.

Solo coloro che riusciranno a superare tutte le prove potranno tagliare il traguardo della "Caccia alle uova" e portare a casa il dolce tesoro celato nel Parco di Agnano.

Con "Caccia alle uova" l'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale apre le porte del Parco di Agnano ai visitatori desiderosi di trascorrere il giorno di pasquetta all’aria aperta, alla scoperta di un'area naturalistica ed archeologica sempre ricca di sorprese.

Tutte le attività della "Caccia alle uova" saranno gratuite ed incluse nel biglietto d'ingresso del Parco Archeologico.

Gli appuntamenti del programma "Misteri e Colori: Primavera al Parco di Agnano" proseguiranno nelle giornate del 24, 25 e 30 aprile, 01 maggio e 02 giugno con laboratori, percorsi di trekking naturalistico, visite guidate in grotta ed attività adatte a grandi e piccoli.

Nel rispetto delle misure di sicurezza Anti Covid 19 è fortemente consigliata la prenotazione ai numeri: 329 1668064 - 347 0042961.

Si raccomanda inoltre i partecipanti di portare con sé la mascherina e di evitare la partecipazione in caso di stato febbrile o di difficoltà respiratorie.