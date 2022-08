Passeggiata nel bosco al chiaro di luna

Indirizzo non disponibile

SAN PIETRO VERNOTICO - La Pro Loco Turchellis e l'Associazione Il Giunco vi invitano al Cammino ad anello verso il Bosco Tramazzone – Cerano.

Partendo dal mare, da Torre San Gennaro verso il tramonto, attraverso una varietà di paesaggi nei quali si alternano vigneti ed oliveti arriveremo nella Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco Tramazzone – Cerano dove cammineremo fra fitte leccete, piccole radure e macchia mediterranea. Il bosco rappresenta un "relitto" degli antichi boschi che ricoprivano in passato il territorio. Cammineremo in un tratto molto suggestivo della Via Francigena nel Salento. La luna piena ci guiderà sulla strada del ritorno.

Contributo: 5 euro

Abbigliamento consigliato: abbigliamento sportivo idoneo, pantaloni lunghi, scarpe da trekking o da ginnastica, torcia.

Invitiamo a portare: uno snack, acqua.

Informazioni e Prenotazione obbligatoria: 3478227836

L'iniziativa può subire modifiche in caso di maltempo