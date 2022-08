Per Ballando in Piazza, Aurelio Larosa in concerto

Indirizzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA - Ritorna finalmente in Piazza questa sera l’evento tanto atteso da tutti: la 19esima edizione del Ballando in piazza a cura del "Club da Rosa", che vedrà protagonista Aurelio Larosa e la sua Band, con un concerto – spettacolo dove si alterneranno canzoni tratte dal suo vasto repertorio discografico, a brani famosi anche brani di liscio e divertentismo per tutti.

Ad affiancare Aurelio ci sarà il "Re' della Zitella " Beppe Junior, e l' esibizione delle Allieve del "Club da Rosa" insieme a tante altre sorprese.

L’appuntamento è per mercoledi' 3 agosto, per l’Estate Cegliese.