Per Brindisi e le Antiche Strade: “La Stanza Rossa” di Giovanna Politi

BRINDISI - Continua la rassegna "Pagine Erranti" organizzata dall'A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti (Riusa Brindisi – Case di Quartiere).

Venerdì 27 maggio, alle ore 19 si svolgerà la presentazione de "La Stanza Rossa" di Giovanna Politi, presso la Terrazza dell'Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35. A dialogare con l’autrice ci sarà Francesca Romana Intiglietta.

Il nuovo appuntamento è promosso dall’A.p.s in collaborazione con varie realtà del territorio e Brindisi Città che Legge in occasione del "Maggio dei Libri" collegato a livello nazionale con il "Centro per il Libro e la Lettura" e Ministero della Cultura.

Il Libro: La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l’esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; un romanzo psicologico che attraverso un percorso emozionale complesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro se stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono il normale svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Il romanzo è la narrazione fedele di sensazioni, immagini, suoni, odori che la protagonista avverte sulla propria. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia prendere per mano da Alba accettando un patto di cieca fiducia, necessaria per arrivare a comprendere dimensioni più profonde, penetrando gli abissi dell’intimità più inconfessata. È una narrazione affascinante per l’intrigo che si crea tra le due donne, e di una poi, Alba, solo alla fine si scoprirà la vera identità. Dopo aver letto questo romanzo, il lettore non sarà più lo stesso e sentirà l’impellente bisogno di intraprendere il suo viaggio dentro, l’unico forse che non aveva ancora programmato di fare!

L’Autore: Giovanna Politi è una scrittrice e poetessa leccese, Nell’ottobre 2016, la scrittrice è la testimonial “Donne 2019 Matera”, all’incontro in Vaticano con Papa Francesco a cui consegna una lunga lettera da lei redatta che parla di migrazione, di uguaglianza e amore per il prossimo. Con il progetto Libriamoci, voluto dal Miur e dal Ministero dei Beni Culturali, la scrittrice visita oltre 50 scuole in tutta Italia per parlare ai nuovi virgulti oltre che dei suoi libri, di bellezza, di poesia e del valore salvifico dell’arte. Giovanna Politi è conduttrice di rubriche radiofoniche, Dalla parte delle donne e non solo per Radio Portalecce e ArmoniosaMENTE per Radio Onenonsolosuoni.

Gradita prenotazione whatsapp al 3881130368 o mail: br.antichestrade@gmail.com

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Centro Servizi Culturali – Accademia degli Erranti

Ex Convento delle Scuole Pie