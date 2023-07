Per Festival del Libro Emergente “Divertiti per essere felice”

MESAGNE - Nel Chiostro del Comune di Mesagne mercoledì 19 luglio alle ore 21 ritorna l’atteso appuntamento con il Festival del libro emergente, l’associazione “Scintilla” organizza la presentazione del libro "Divertiti per essere felice!" di Maurizio Mirilli e Gigi Avanti edito da “Il Pozzo di Giacobbe”. Con Maurizio Mirilli dialogano Regina Cesta e Cosimo Saracino. Don Maurizio Mirilli è nato a Mesagne ed è stato ordinato sacerdote nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II, attualmente è parroco a Roma.

Ha scritto il libro a quattro mani insieme a Gigi Avanti, suo parrocchiano e docente in pensione di Religione nelle scuole degli istituti superiori romane. I due autori riflettono sul significato dei termini "convergere" e "divergere" come scelte di vita, soffermandosi sul significato profondo del divertimento inteso non come eccesso fine a sé stesso, ma come modo di vivere, dono e predisposizione dell'animo alla gioia. È un punto di equilibrio certamente difficile da trovare, ma che rende la nostra vita migliore e piena. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mesagne e sostenuta dalla Cooperativa “Rinascita” nell'ambito del Progetto Sai - Sistema di Accoglienza e Integrazione.