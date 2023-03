Per la Stand Up Comedy Francesco Fanucchi al Salento Fun Park

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - Giovedì 23 marzo, ore 20 e 30, ritorna la Stand Up Comedy al Salento Fun Park. Dopo il successo di Maristella Losacco, verrà a trovarci un altro grande artista Francesco Fanucchi per regalarci una serata piena di risate.

Francesco Fanucchi nasce a Lucca il 14 giugno del 1994. È un comico lucchese, quindi diffidente come un ligure e irascibile come un toscano.

Ha calcato numerosi palcoscenici italiani ed è attivo sui principali canali social e in tv, di cui si conta la partecipazione a due stagioni del programma Stand Up Comedy su Comedy Central.

Il suo stile è dissacrante, così come il suo primo spettacolo, Standard, comedy show, che porta in tour per tutta Italia.

Standard - comedy show é un flusso di coscienza tra tecnologie inquietanti, deliri dittatoriali e confessioni personali. Una riflessione comica sulle proprie paure, su di sé e sugli altri, contro qualsiasi luogo comune.

Ingresso libero con tessera Arci.