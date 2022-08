Appuntamento a ferragosto per “MesagnEstate 2022” lo spettacolo dell’inclusione”

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - Sabato 13 agosto - alle ore 18,30, presso le Sale espositive del Castello comunale, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Tutto l’amore in un click”, a cura di Patrizia Aversa. L’iniziativa rientra tra gli eventi promossi per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono degli animali. Prima nell’inaugurazione, nell’Auditorium del Castello, si svolgerà un incontro pubblico a tema, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Asl e le associazioni animaliste. La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 28 agosto. Ingresso libero.

Sabato 13 – domenica 14 – lunedì 15 agosto in Piazza Orsini del Balzo, a partire dalle ore 21.30, torna il “Boccale d’oro”: concerti dal vivo, spettacoli, stand di prodotti tipici, artigianato, solidarietà. Conduce Viviana Ancora, direzione artistica di Fabrizio Valentini. Ingresso libero.