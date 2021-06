Per il Teatro Madre Festival ospiti d’eccezione al parco di Agnano

OSTUNI - Una sinergia di visioni, progetti, sogni. Un desiderio comune e diffuso di riappropriarsi di quanto perso in questo ultimo anno. Un lavoro condiviso per far sì che in questa estate Teatro Madre Festival potesse tornare con un programma ancora più ricco e diversificato. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte in questo progetto che, anno dopo anno, cresce e diventa sempre più centrale nella proposta culturale della città: Guglielmo Cavallo, sindaco di Ostuni; Michele Conte e Francesco Pecere, rispettivamente presidente e direttore dell’Istituzione Museo Civico di Civiltà preclassiche della Murgia Meridionale, Maddalena Tulanti, consigliera di Amministrazione del Teatro Pubblico Pugliese ed Enrico Messina e Daria Paoletta, co-direttori artistici di Teatro Madre Festival.

“I teatri sono stati chiusi troppo a lungo, privando le comunità del potere salvifico dell’arte e noi teatranti del calore che solo un pubblico in carne e ossa può regalare. L’arte cura; il Teatro, la Musica, la Danza leniscono le ferite dello spirito e ricostruiscono comunità. Per mesi, con un lavoro paziente e costante nel nostro caro Teatro a Ceglie, in strettissima intesa con il Museo e l’Amministrazione di Ostuni e in sinergia con il Teatro Pubblico Pugliese, abbiamo lavorato con l’obiettivo chiaro della ‘necessità’ di preparare l’incontro con il pubblico con un’edizione di Teatro Madre Festival ancora più intensa, ricca, sorprendente, che ritorna in uno dei luoghi più spettacolari della nostra terra, il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano.”

E sono proprio i numeri a dimostrarlo. Per la IV edizione di Teatro Madre Festival, infatti, sono in programma 17 appuntamenti tra Teatro, Musica, Danza e Nuovo Circo, destinati a un pubblico composito per età e interessi.

‘Il Posto delle Favole d’Estate’, la sezione tout public di Teatro Madre dedicata alle famiglie, ha in programma 7 spettacoli di compagnie provenienti da tutta Italia: teatro, narrazione, burattini, nuovo circo. Si parte, domenica 18 luglio, con una prima assoluta regionale: Esterina Centovestiti, uno spettacolo appassionato e coinvolgente che ha per protagonista Daria Paoletta, condirettrice del Festival, con la regia di Enrico Messina. Venerdì 23 luglio, direttamente da Roma, Andrea Farnetani porterà in scena uno spettacolo di giocoleria tanto delicato quanto esilarante, Love is in the air; si continua venerdì 30 luglio, con Yes Land, uno spettacolo di acrobatica e clown in cui il siciliano, di stanza a Torino, Giulio Lanzafame condurrà gli spettatori in un universo fatto di stupore e divertimento. Martedì 3 agosto sarà la volta del teatro di narrazione, intenso ed evocativo, di Luigi d’Elia e F. Niccolini di Inti (Brindisi): il palco dell’anfiteatro del Parco di Santa Maria di Agnano si trasformerà nell’antica foresta, bianca e sconfinata di neve, in cui vive Zanna Bianca. Si continua venerdì 6 agosto con Doppio Zero, lo spettacolo della Compagnia CarpeDiem (Trento), che incanterà tutti con acrobatiche performance di Nuovo Circo. Mercoledì 11 agosto toccherà alla Compagnia Burambò (Foggia) e al loro teatro di figura, tanto amato dal pubblico di Ostuni, nel dissacrante e divertentissimo Secondo Pinocchio. A chiudere il Posto delle Favole d’Estate di Teatro Madre, sabato 14 agosto, la Compagnia dei Somari (Pergine Valsugana) con Il Piccolo Clown, uno spettacolo delicatissimo di clownerie senza parole con in scena padre e figlio.

5 saranno gli spettacoli di Teatro Madre dedicati al pubblico adulto: 5 artisti/compagnie di diversa estrazione e provenienza teatrale. Primo appuntamento martedì 20 luglio, con le ipnotiche coreografie aeree di ResExtensa Dance Company, reduce dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina, che porterà per la prima volta la danza a Teatro Madre con lo spettacolo dedicato a Leonardo da Vinci. Martedì 27 luglio, il bravissimo Massimiliano Cividati racconterà, accompagnato da un pianoforte, la titanica impresa della conquista di uno dei luoghi più estremi del pianeta nel suo Ghiaccio, la leggendaria spedizione di Shackleton al Polo Sud. Domenica 1° agosto sarà in scena il teatro comico di Antonella Questa che, con superba ironia, racconterà le trappole del giudizio e del pregiudizio con il suo Svergognata. Domenica 8 agosto, la compagnia I Sacchi di Sabbia tesserà il grande racconto di Andromaca in una pièce di teatro popolare d’arte al confine tra comico e tragico; infine, venerdì 13 agosto il divertentissimo Leonardo Manera che presenterà Vivere! il suo nuovo lavoro che racconta, in chiave comica, quanto il coronavirus abbia stravolto la nostra quotidianità.

E, dopo il successo dello scorso anno, non poteva mancare, a Teatro Madre, la grande musica, con 4 concerti imperdibili: domenica 25 luglio, il Trio Sudestino, capitanato da Vince Abbracciante, con Giorgio Vendola al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria, presenterà Influencia do Jazz, un repertorio che si ispira all’immaginario sonoro fatto di jazz, tango e colonne sonore; mercoledì 28 luglio, la Cantiga de La Sirena condurrà il pubblico negli abissi di La Mar, una raccolta di musiche e canti appartenenti a diverse tradizioni musicali che hanno come motivo conduttore il ‘nostro’ profondissimo mare, “la mar” in ladino. Giovedì 5 agosto, la talentuosa Carolina Bubbico presenterà il suo ultimo album Il dono dell’Ubiquità, 15 tracce inedite che attraversano la world music, tra elementi R&B, jazz e pop su testi italiani. Domenica 15 Agosto (h.5.15), in un momento di eccezionale congiunzione tra arte e natura, quando Aurora apre il giorno sorgendo dal mare proprio di fronte al pubblico dell’Anfiteatro, saranno la voce antica e cristallina di Rachele Andrioli, accompagnata dalla fisarmonica di Rocco Nigro e dal violoncello di Redi Hasa a chiudere questa IV Edizione di Teatro Madre Festival con Panacea, il Concerto all’Alba.

Infine, novità assoluta, nella notte dedicata alle stelle, martedì 10 agosto, uno special event (h. 22.00) a cura di Armamaxa Teatro: la Via dei Canti, l’attraversamento teatrale notturno del Parco sulle ‘note’ della Divina Commedia nel settecentesimo anniversario della morte del Poeta.

E poi ancora un’articolata proposta di laboratori per i più piccoli, performance musicali per l’accoglienza del pubblico, il servizio di babysitting per gli spettacoli rivolti al pubblico adulto e le immancabili visite guidate gratuite, curate dal SAC La Via Traiana, alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15, ad esclusione del Concerto all’alba - il cui inizio è previsto per le ore 05.15 – e dello special event del 10 agosto (inizio h. 10), si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, allestito e attrezzato per assicurare il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria per i lavoratori e per il pubblico. A tal fine, è stato ridotto il numero dei posti per ciascun spettacolo, con un ingresso limitato a 150 spettatori con posto assegnato. I posti a sedere saranno assegnati in ordine di prenotazione, assicurando la distanza sociale di 1 mt, ad eccezione dei congiunti.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Teatro ragazzi - Il posto delle favole d’Estate: euro 6

Teatro per adulti: euro 10.

Concerti: euro 8.