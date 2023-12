Pettolata al museo: 27esima edizione

LATIANO - Venerdì 8 dicembre a partire dalle ore 18 presso il Museo in via S. Margherita 91.

La Pettolata è una tradizione che la locale associazione Pro Loco, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, rinnova di anno in anno in occasione della solennità dell’Immacolata.

L’evento è un’occasione per prendere parte ad un momento di gioia e di aggregazione in procinto delle festività natalizie attese soprattutto dai più piccoli..

Coccolati dal gusto avvolgente della tradizionale pettola, un impasto lievitato di acqua e farina e fritto a forma di pallina in olio nostrano, tutti i partecipanti accompagnati da un buon bicchiere di vino respireranno il profumo del Natale che sta per arrivare, fatto di tavolate con cibi caratteristici e soprattutto dalla voglia di stare insieme. La serata sarà animata dal gruppo musicale THE JOKE’S QUARTET-

Per ulteriori info:

Pro Loco Latiano, via S. Margherita 91



prolocolatiano@libero.it