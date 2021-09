Poesia e musica, concerto per chitarra al Maac

Ingressi: biglietto intero €10 biglietto ridotto under 30 e over 65 €6 abbonamento 15 concerti €60 abb. ridotto soci Caelium e C.R.A.L.T. 15 concerti €30 Per info e prenotazioni cellulare WhatsApp 327 7117 561

CEGLIE MESSAPICA- Il quinto appuntamento della rassegna Caelium Classica Contemporanea Festival - musica del '900 e contemporanea. Un evento che unirà poesie e musica domenica 19 settembre 2021 alle ore 19 presso il Maac, il Museo archeologico e di arte contemporanea di Ceglie Messapica.

"Poesia e Musica Concerto per Chitarra, suoni di...versi, i poeti della mia terra omaggio a Rita Santoro Mastantuono e Pietro Gatti", vedrà la partecipazione di Michele Santoro, alla chitarra, di Damiano Leo (poeta), Gaetano di Thiène Scatigna Minghetti (storico) e di Agata Scarafilo (giornalista) che modererà la serata.

Michele Santoro inizia la carriera all'età di 13 anni studiando chitarra con Cosimo Rossetti e partecipando a concorsi e rassegne musicali nazionali. Nel 2005 inizia il percorso di studi di chitarra classica con il maestro Pino Forresu nel conservatorio di musica Paisiello di Taranto, dove nel 2013 consegue il diploma accademico di primo livello in chitarra discipline musicali. Nel 2015 presso lo stesso Istituto consegue il diploma accademico di secondo livello in Chitarra in concerto nel repertorio rinascimentale romantico moderno e contemporaneo con la votazione di 110 su 110. Nel 2016 consegue sotto la guida della Prof.ssa Anna Fasanella il secondo livello in musica da camera con votazione di 110 su 110. È vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali sia da solista che in formazioni cameristiche ed ensemble. Il suo repertorio comprende le più belle pagine della letteratura per chitarra, spaziando dalla musica barocca a quella contemporanea. È inoltre invitato ad importanti convegni e rassegne musicali nazionali ed internazionali. Da 10 anni si dedica con passione e conformità all'insegnamento come professore di chitarra e teoria presso accademie, associazioni, licei musicali, scuole di primo grado e secondo grado. Collabora con compagnie teatrali ed ensemble strumentali.

Damiano Leo è Laureato in Scienze Religiose presso la facoltà teologica pugliese San Lorenzo da Brindisi. Ha pubblicato numerose opere di poesia e curato numerosi volumi, l'ultimo in ordine di tempo sulla vita di Don Michele Pastore, prossimo di pubblicazione.

Gaetano di Thiène Scatigna Minghetti ha studiato Pedagogia presso l'Università di Lecce laureandosi nel 1970 e Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Bologna laureandosi nel 1983. Ordinario di materie letterarie presso istituti tecnici superiori. Lunga la sua attività di ricerca e interessamento dei fenomeni risorgimentali nell'Italia meridionale. Vanta numerose pubblicazioni. È scrittore per riviste e collaboratore di testate giornalistiche.

Nel corso della serata l'Associazione Caelium conferirà alla Prof.ssa Olga Sarcinella il titolo di socia onoraria, riconoscendo l'impegno per la diffusione della cultura negli anni di qualificata docenze e illustre scrittrice.

Ingressi:

biglietto intero €10

biglietto ridotto under 30 e over 65 €6

abbonamento 15 concerti €60

abb. ridotto soci Caelium e C.R.A.L.T. 15 concerti €30

Per info e prenotazioni cellulare WhatsApp 327 7117 561