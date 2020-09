Nuovo Teatro Verdi: presentazione della rassegna "Brindisi in scena"

BRINDISI - Venerdì 25 settembre alle ore 11, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, sarà presentata alla stampa la rassegna di teatro, danza e musica, «Brindisi in scena».All’incontro parteciperanno il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il presidente della Fondazione, Katiuscia Di Rocco, e il direttore artistico del Teatro Verdi, Carmelo Grassi, per illustrare gli spettacoli in programma, le esperienze culturali e i generi legati alle proposte della rassegna.