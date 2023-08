Presentazione del libo fotografico di Silvia Camporesi

BRINDISI - Lunedì 4 settembre, presso il Caffè Letterario Nervegna di Brindisi, il collettivo fotografico "Polaroads" presenta "Mirabilia", il nuovo libro fotografico di Silvia Camporesi (ore 20:00, ingresso gratuito).



Brindisi rappresenta la prima presentazione nazionale dell'ultima pubblicazione dell'artista romagnola, Premio Cantica21 2020, Premio Soroptimist 2021, la cui ricerca negli ultimi anni è dedicata al paesaggio italiano.



Silvia Camporesi, per la prima volta in Puglia, attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale.



Con la serie "Mirabilia", Camporesi compie un viaggio alla ricerca di luoghi speciali, meraviglie della natura, musei insoliti. Il suo interesse per tutto ciò che può essere definito irregolare e non canonico la porta a intraprendere un percorso unico, sia per la bellezza di questi luoghi – per la maggior parte fuori dalle classiche rotte turistiche, tendenzialmente non semplici da raggiungere, poco frequentati – che per le particolari suggestioni che propongono. Arricchiscono il libro, i testi di Franco Arminio, Maria Vittoria Baravelli e un dialogo tra Silvia Camporesi e Cesare Pomarici.



La presentazione è organizzata dal Collettivo Polaroads di Brindisi, nato con l'intento di promuovere l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione progettuale. Il collettivo si pone di indagare e raccontare i temi di interesse attraverso il mezzo fotografico, trasformando il pensiero in opera compiuta.



Polaroads presenta inoltre "Fare Luoghi. Peregrinazioni tra il reale e l'immaginario" workshop fotografico con la stessa artista romagnola, 4 incontri online di 2 ore ciascuno.