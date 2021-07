A Ostuni la presentazione del libro di Natale Losi “Critica del trauma”

OSTUNI - Sabato 3 luglio, alle ore 19.30 presso il Centro di Spiritualità Madonna della Neve di Ostuni, in via San Giovanni Bosco 10, si terrà la presentazione del libro “Critica del trauma. Modelli, metodi ed esperienze etnopsichiatriche” di Natale Losi, ed.Quodlibet. A dialogare con l’autore la giornalista ed esperta di diritto della salute Nicoletta Dentico e Davide Varasi, monaco della Fraternità monastica di Bose a Ostuni.

Il pensiero del "trauma" nasce nella mente del soccorritore ancor prima che in quella di chi viene soccorso. Tanto più se si ha a che fare con rifugiati e persone provenienti da società altre. Essenziale è invece non adottare gli schemi occidentali in maniera generalizzata per descrivere e affrontare il "trauma", parola oggi usata e abusata per designare qualunque tipo di esperienza anomala, in qualsiasi contesto essa avvenga. I traumi dovrebbero essere letti come eventi ai quali individui e collettività possano rispondere facendo uso della loro peculiare "memoria sociale", elaborando cioè proprie narrazioni terapeutiche. La sfida per le persone e le organizzazioni impegnate con i rifugiati e altre vittime di violenza è dunque trovare il modo di supportare le popolazioni in tempi di sofferenza ascoltando le loro voci. E così possono nascere percorsi di cura come quelli descritti dall'autore, che fornisce concrete indicazioni operative partendo da esperienze vissute in Italia e in altri Paesi (Kosovo, Territori Palestinesi, Colombia). La metodologia e gli strumenti descritti in questo libro costituiscono tuttora la base degli interventi psicosociali dell'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, in più di 100 Paesi. Un approccio con radici teoriche e multidisciplinari che Losi ha chiamato «etno-sistemico-narrativo».

Ingresso libero.

Per celebrare la tanto agognata ripartenza la Taberna Libraria di Latiano propone, nel corso dell’estate 2021, appuntamenti di rilievo altamente selezionati dal panorama letterario nazionale per proseguire il proprio percorso nel segno della cultura con opere e autori particolarmente ispirati.

Il secondo appuntamento sarà quindi caratterizzato dalla presentazione del libro "Atlante Sentimentale. Un viaggio italiano. 40 storie, 40 luoghi, 40 crocevia" (Editore Rizzoli) di Giorgio Terruzzi, in programma giovedì 8 luglio 2021 alle ore 19,30 presso l'Atrio di Castello Imperiali, a Francavilla Fontana alla presenza dell’autore dell’opera con il quale dialogherà la giornalista Claudia Turba. L’evento, patrocinato dal Comune della Città degli Imperiali è organizzato in collaborazione con De Vivo Home Design e Unibed. Nel corso della presentazione sarà disponibile il libro; seguirà firma copie con l’autore.

Atlante Sentimentale è un viaggio sentimentale italiano, dal Friuli alla Sicilia e ritorno, quaranta luoghi e quaranta storie per dare memoria a personaggi sorprendenti. In un tempo in cui tutto sembra sospeso, immobile, Giorgio Terruzzi, a bordo di un’auto, ha attraversato l’Italia, ha tracciato un suo personale percorso di incontri e suggestioni. Per regalarlo a noi lettori. Da Maradona a Fellini, da don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti, Marco Simoncelli e Valentino Rossi o simboli come il Derby Club a Milano e la famosa casa rossa di Salina. Incontreremo eroi fantastici ed eroine inconsapevoli; artisti, architetti, musicisti; scrittori e campioni; inventori, scienziati, pionieri della nostra cultura. Giorgio Terruzzi viaggia col cuore, colora i personaggi di suggestioni, sullo sfondo di paesaggi sempre diversi. Con lo sguardo curioso del giornalista e la penna agile dello scrittore, compone, pagina dopo pagina, tassello dopo tassello, un mosaico di biografie straordinarie, un ritratto collettivo di uomini, donne e luoghi che ci appartengono e appartengono a questo Paese pieno di figure d’eccezione, di lampi e di magia.

Un appuntamento che consolida, nel nome della cultura, il rapporto tra la Taberna Libraria di Latiano ed il Comune di Francavilla Fontana che solo qualche giorno fa, in occasione della serata finale della decima edizione di Adotta un Esordiente è stato annoverato tra gli enti comunali che hanno voluto concedere il patrocinio per la prossima edizione consentendo al concorso di raggiungere una tale misura di consensi istituzionali da poter competere ad armi pari con i piú importanti di questo genere.

Giorgio Terruzzi è uno scrittore e giornalista. Collabora con numerosi quotidiani e mensili, è stato vice-direttore della testata "Sport Mediaset" e capo della redazione del programma televisivo Matrix. Ha scritto testi per il teatro (Tersa Repubblica con Rocco Tanica e Claudio Bisio; I bambini sono di sinistra con Michele Serra e Claudio Bisio) e per il cinema (la sceneggiatura di Asini).

I posti, rigorosamente gratuiti ed organizzati, per garantire la sicurezza in base alla normativa legata al contenimento della diffusione del Covid-19, sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...