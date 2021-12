Presentazione del libro “Profumo di Marsiglia” di Tonia Scatigna

CISTERNINO - La Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore” (progetto realizzato dall’associazione di volontariato “POLI…GIO’” e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni) è lieta di ospitare a Cisternino sabato 18 dicembre alle 18.30 la poetessa Tonia Scatigna che presenterà la sua opera “Profumo di Marsiglia”. Tonia Scatigna è nata e vive a Martina Franca dove esercita la professione di avvocato. La sua vocazione artistica l’ha portata ad interessarsi sin da giovanissima alla letteratura, al teatro e alla poesia. Tra il 2003 e il 2010 ha scritto monologhi e spettacoli teatrali portati in scena da compagnie locali; di recente è tornata a cimentarsi in prima persona con il teatro, sia come autrice che come attrice. Dopo aver composto versi in vernacolo martinese che hanno ricevuto grande riscontro sui social (più di novemila visualizzazioni in quattro giorni per la poesia “A nève”), ha ripreso a scrivere poesie in italiano e “Profumo di Marsiglia” è la sua raccolta d’esordio. Le poesie di Tonia Scatigna sono costruite utilizzando la lingua in modo immediato e diretto per esprimere sentimenti profondi ed emozioni forti: ricordi, nostalgie per il non vissuto, mancanze, ombre, speranze, passioni e sensualità, amori e disamori. Le sue parole scandiscono lo scorrere del tempo tra cadute e rinascite e l’ interminabile fatica di riappacificarsi con il passato e con se stessi. I suoi versi si fondono con un paesaggio ancestrale e familiare fatto di pietre bianche e lastrichi assolati, di memorie e fragranze antiche come il profumo di Marsiglia. Questo ritorno alle origini, che nulla ha di nostalgico, rappresenta per la poetessa il punto di ripartenza per ritrovarsi con nuove consapevolezze e per sperimentare percorsi inediti ed inaspettati. L’autrice sarà accompagnata nel suo emozionante percorso di lettura dalla professoressa Gloria Erriquez. L’atmosfera sarà altresì scaldata dalle note del giovane pianista Daniele Rosati, che eseguirà brani di Chopin, definito il “poeta del pianoforte” e Beethoven. Lo stesso Chopin parlando della sua musica usò queste parole: ”Beethoven si misura con l’universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l’anima dell’uomo”. In occasione dell’evento, in biblioteca saranno esposte alcune opere dell’artista Valeria Wanvestraut realizzate con la tecnica del pastello secco. L’artista, con lo stile realistico-pittorico che la caratterizza, desidera attraverso le sue opere cogliere e svelare allo spettatore la bellezza e la meraviglia poetica spesso nascosta tra le pieghe della realtà. L’evento si terrà secondo le vigenti normative covid-19. Veronica Sannicola Per ulteriori info: Associazione di volontariato POLI…GIO’ Tel. 080.4446751; mail: bibliocisternino@gmail.com Fb: @bibliocisternino; Instagram: bibliocisternino Referente comunicazione Progetto: Sannicola Veroni