Al musero Ribezzo la presentazione del film tributo a medici e infermieri

Venerdì 3 giugno, alle ore 19,.00, presso l’Auditorium del Museo Archeologico “F.Ribezzo” di Brindisi, diretto dall’architetto Emilia Mannozzi, sarà presentato e proiettato il cortometraggio “Il nostro lavoro”, con la regia di Cosimo Scarpello. Il film, che è interamente ambientato in Puglia e girato nei locali dell’Accademia Mediterranea del Cinema presso la Fiera del Levante di Bari, mette a fuoco in maniera immediata e incisiva il ruolo dei medici, degli infermieri e dei parasanitari in termini di coraggio nell’affrontare l’emergenza sanitaria in corso e l’ignoranza diffusa protesa a distruggere il grande ruolo professionale di chi, senza esitazione e con dovere morale, ha sacrificato la propria vita per la cura e la salvaguardia dell’altro.

Un messaggio per tutti, adulti e giovani in crescita, perché i valori del sacrificio non siano sminuiti e disprezzati e perché la memoria, che si esplica nel ricordo, possa valere sempre come punto di partenza per una ricchezza, educazione sana e consolidamento della conoscenza effettiva del passato per costruire un futuro consapevole e virtuoso La conduzione della serata, alla quale saranno presenti autorità mediche e istituzionali, è affidata al giornalista Renato Rubino.

Organizzatore dell’evento è il Liceo Scientifico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, sempre sensibile alle iniziative che producono effetti positivi di crescita comune e che rendono una comunità unita, culturalmente ricca e depositaria di una identità volenterosa di esprimersi sinergicamente con i singoli, con il territorio e con gli enti che sono i protagonisti essenziali del nostro vivere. Hanno dato il patrocinio culturale la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, i comuni di Mesagne e di San Pancrazio Salentino, gli ordini professionali di medici, farmacisti e infermieri nonché il Museo Archeologico “F. Ribezzo”.