Storie e personaggi della tradizione di Torre in un libro a scopo benefico

TORRE SANTA SUSANNA - Il prossimo 12 dicembre, alle ore 17.30, presso il castello dei conti Filo della Torre di Torre Santa Susanna, sarà presentato il volume “Lu pumpiliu di lu purpu gli altri e…’’. Il libro è stato donato dall’avvocato Raffaele Missere a una serie di associazione del territorio. Uno dei tanti impegni dell’Avvocato ‘’ di paese’’ come lui ama definirsi, in favore dei meno fortunati.

Si prevede che dalla vendita dei libri, le associazioni che hanno aderito al progetto, possono ricavare ed immettere nel circuito della assistenza e della beneficenza all’incirca 30.000 euro. Tutti coloro che intendessero partecipare saranno ospiti graditi delle Associazioni e dell’avvocato Raffaele Missere.

Una serata di letture, ma anche di musica con l’intervento di musicisti e giovani cantanti, e la Banda musicale ‘’Concerto Bandistico Domenico Nicolì’’ diretta dal Maestro Giuseppe Carrozzo, che dopo aver girato le vie del paese e soffermatasi vicino ai luoghi dove vissero o esercitavano il loro mestiere molti dei personaggi di cui ha scritto l’avvocato di paese si impegnerà in pezzi di musica Classica. La esibizione sarà arricchita dalla voce del Soprano Maria Rita Ottembrino.

A sostegno della iniziativa vi saranno giornalisti della carta stampata e dei quotidiani online, e il gruppo Antenna Sus e Idea Radio nel Mondo, che sin da ora l’avvocato Raffaele Missere e le Associazioni ringraziano.

L'autore ci scrive: ''Mi piacerebbe che chi deciderà di pubblicare questo comunicato stampa, sottolineasse due fatti per me importantissimi, e cioè che, non sono io nè sarò io ad invitare alla presentazione del mio libricino, che da questo momento in poi non è più di mia ''proprietà'' ma delle associazioni e persone che compaiono nell'invito stesso, che ne faranno propri eventuali introiti rinvenienti dalla cessione dello stesso e gli useranno per gli scopi che riterranno utili ai loro impegni nel sociale. A me interessa che si immetta nel circuito della beneficenza e del volontariato quanto più è possibile, in un periodo storico ed economico non facile per molti, quando il volontariato supplisce le assenze e le carenze del pubblico. Desidero inoltre, attraverso e con '’l'uso'’ dei miei personaggi, che rimanga indelebile nella memoria anche di chi non li ha conosciuti il ''vivere'' di un passato che è fondamento del presente e volano di un futuro, ci auguriamo, migliore.