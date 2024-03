"Vi racconto di me": Vittoria Donadeo presenta il suo libro

Sabato 16 marzo 2024 alle ore 18.30, a Ceglie Messapica, nella prestigiosa location di castello ducale, in via Chiesa 11, sarà presentato il libro di Teresa Vittoria Donadeo, “Vi racconto di me”- Schena Editore – 2023 (124 pagine), Isbn 979-12-210-5024-0. Un evento organizzato dal Comune di Ceglie Messapica, che vedrà la collaborazione dell'associazione Speleocem e la testata web In Puglia 24 come Media Partner.

Dialogherà con l’autrice, Ludovica Colucci, laureanda in psicologia. Le letture saranno a cura di Giampiera Quartulli. Previsto il saluto istituzionale del Sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano.

Sarà una presentazione, in cui l'autrice, Teresa Vittoria Donadeo, racconterà della sua vita dinamica, fatta di esperienze, diverse tra loro, ma sempre avventurose. Queste, si sono snodate tra l'Africa, patria adottiva di Teresa, nella quale ha vissuto con il marito, con quest'ultimo che si è trasferito per lavoro e la città di Ceglie Messapica, dove ha avuto inizio una seconda parte di vita per l'autrice, con l'esperienza di “Villa Mado”, un agriturismo da lei ancora gestito, che rappresenta una parte di se.

Teresa, è una donna animata da sempre, da una grande voglia di indipendenza, che non si arrende di fronte ai pregiudizi, né alle fatiche, né alle avversità. Questo suo carattere forte, gli ha permesso di coltivare molte aspirazioni, realizzandosi come moglie, madre lavoratrice e insegnante.

Teresa, nel suo libro, si racconta, narrando gli episodi chiave della sua vita, come se fosse una chiacchierata tra amici, in maniera semplice e chiara.

