"Non a caso" di Daniela Marcone: presentazione alla "Tommaso Fiore"

CISTERNINO - Giovedì 23 giugno alle ore 19 presso la Biblioteca di Comunità di Cisternino (Progetto ideato e realizzato da OdV POLI…GIO’ e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni) si terrà la presentazione del libro “Non a caso” a cura di Daniela Marcone.

L’evento rappresenta la seconda tappa del progetto “100 passi di legalità in 5 mosse”, che si propone attraverso 5 mosse, realizzate in altrettanti luoghi significativi della cittadina di Cisternino, di coinvolgere con vari linguaggi artistici ed espressivi i giovani rendendoli protagonisti in azioni significative di Antimafia Sociale. Daniela Marcone è vicepresidente dell’ass.ne Libera e referente nazionale per la sezione Memoria.

Non a caso è un libro a più voci, un esperimento letterario, un esercizio costante di impegno che nasce dall’esigenza morale di costruire una memoria comune delle vittime pugliesi di mafia. Il ricordo di ognuna di esse, la ricostruzione e il racconto del loro vissuto è indispensabile per non cedere al dubbio che i delitti di mafia accadono casualmente. Queste pagine ci dicono che occorre trasformare il ricordo in memoria viva, in impegno a costruire una società fatta di persone che si oppongono con scelte e comportamenti concreti alle ingiustizie, alle violenze, alla corruzione. Dialogherà con l’autrice la prof.ssa Gabriella Ciccarone, presidente dell’ass.ne Libera Ceglie.